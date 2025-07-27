鄭正鈐：藍白合力抗雙罷 下屆市長如何合作仍需協商

國民黨立委鄭正鈐（右二）上午開始連續2天車隊掃街謝票。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/27 13:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全台唯一市長與立委「雙罷」的新竹市，國民黨立委鄭正鈐以11萬9305張不同意票，壓倒同意的89970票，他上午開始連續2天車隊掃街謝票，他表示由於藍白展現高度合作，他與市長高虹安的不同意票數，都超越2022年市長與2024年立委選舉時的得票數，顯示藍白合的理念受到多數新竹市民的肯定。

他說接下來藍白在國會改革、司法改革等國家層級合作仍會持續密切，至於下屆市長選舉未來如何藍白合，仍需進一步協商，他相信國民黨態度絕對開誠布公。

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至於接下來國民黨在立院的議事攻防與策略為何，鄭正鈐個人認為，國會應回歸理性問政，反映並解決民意，而非抹黑、扣帽、抹紅，希望大家按照議事規則來做，而非「少數服從多數」的謬論，多數決仍是代議政治基本原則，呼籲國會要建立正常理性的問政環境，而不是用貼標籤方式去攻擊不同政黨。

民進黨立院總召柯建銘提到他坦然接受失敗並勇於承擔，鄭正鈐說柯建銘既坦承主導此次大罷免，就該坦然面對結果，儘管竹市出現雙罷局面，最終市民仍以不同意票給出明確回應，全國選民也以行動表達對罷免行動的不認同。

鄭正鈐說，接下來罷團或民進黨會出什麼招，目前還不了解，但接下來民進黨是否會動用司法檢調等，對在野黨進行不同層次的清算，藍白陣營仍要謹慎面對。

鄭正鈐表示「公民已經覺醒了！」這不是藍綠問題，而是公民對於總統賴清德一黨獨大，一手抓權，甚至不願意與在野黨的溝通的反思，民眾覺得這場罷免是一場鬧劇，因此打破沉默，用選票告訴執政者「謙卑再謙卑」，呼籲執政者要傾聽民意，不要因為一黨獨大「搞無差別罷免」。

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