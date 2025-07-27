黃敏惠出訪日本宮城縣加美町 邀參與嘉市城市博覽會

日本宮城縣加美町町長石山敬貴（前排左）等人歡迎嘉義市長黃敏惠（前排右）率團訪問交流。（嘉市政府提供）

2025/07/27 13:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠率團昨天（26日）參訪日本宮城縣加美町，參與盛大的「第22屆加美町盃龍舟錦標賽」，並與加美町相關單位進行教育、文化、觀光及城市治理經驗等交流。黃敏惠說，今年適逢諸羅建城321周年，市府下半年將舉辦「320+1嘉市城市博覽會」系列活動，也邀請加美町町長石山敬貴率團來台參與，體驗嘉市城市魅力。

嘉市與加美町雖然去年在台北駐日經濟文化辦事處副代表蔡明耀介紹下展開交流，加美町曾參與去年度嘉市國際管樂節及第27屆諸羅山盃少棒邀請賽，黃敏惠一行受邀回訪加美町，加深兩地交流。

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此次交流， 黃敏惠與加美町長石山敬貴共同討論後續中小學交流方向，雙方認為除了文化交流之外，「食農教育」也是兩個城市交流的亮點。在此之前，嘉市北園國中、小已與加美町廣源小學、鳴瀨小學有過多次視訊，今後也將持續推動校際間交流，讓學子注重人文學習，拓展國際視野。

市府表示，黃敏惠一行此次造訪加美町，參加每年盛大舉辦的龍舟錦標賽外，更造訪有「稻田裡音樂廳」之稱的「巴赫音樂廳」，欣賞優美且磅礡的管風琴演奏；參訪占地面積達15萬平方公尺的藥萊花園（Yakurai Garden），並了解其「夜間觀星燈光秀」如何舉辦，作為嘉市光織影舞的借鏡。

「第22屆加美町盃龍舟錦標賽」。（嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（前排左3）率團參訪日本宮城縣加美町。（嘉市政府提供）

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