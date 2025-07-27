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    檢討失敗並非內鬥 林俊憲：執政者沒有悲觀放棄的權利

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/07/27 13:04

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於726大罷免首波投票失利，民進黨立委林俊憲強調，民進黨遇到失敗，一定要能檢討，這是民進黨能夠持續不斷進步很重要的一個原因；但失敗的檢討，不等於就是內鬥。他也坦言，未來國會當然會面對更艱難的狀況，但執政者沒有悲觀、放棄的權利，在未來如何繼續帶領台灣向前行，是民進黨須優先思考的。

    「失敗了，當然要檢討，民進黨遇到失敗，一定要能檢討！」林俊憲說，這是民進黨能夠持續不斷進步很重要的一個原因，但是失敗的檢討，不等於就是內鬥，中共最喜歡看到的就是民進黨的內鬥。

    林俊憲表示，這次大罷免的最後結果，雖然讓很多支持者失望，但民進黨有失敗的地方，也有收穫的地方，就是開啟了和公民團體合作的一個經驗。至於未來合作的模式，這也是民進黨必須檢討的部分。對於黨或行政院未來有必須做什麼樣的調整，民進黨內部也會檢討，並尊重相關意見。

    林俊憲說，民進黨也必須尊重在8月23日，仍有公民團體發起的罷免程序還沒走完，所以在這個時間點，他認為民進黨應該要先穩定下來，畢竟民進黨是執政黨，在未來國會當然會面對更艱難的狀況，但是執政者沒有悲觀、放棄的權利，在未來如何繼續帶領台灣向前行，以及未來如何面對更不一樣的朝野狀況，這才是民進黨必須要優先思考的挑戰。

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