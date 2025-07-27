罷傅失敗停業 神級肉桂捲老闆娘：戶籍留花蓮「投票到花蓮天光」

花蓮宅神肉桂捲昨天罷免投票日，是營業最後一天，也是老房子燈亮的最後一晚，業者今天已停業。（記者花孟璟攝）

2025/07/27 12:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮知名肉桂捲店家「SabiSabi CoffeeSweets」，是花蓮第一批站出來挺罷傅的店家之一，老闆娘站出來後，意識到已沒有回頭路，上月就公布只要罷傅未成功就會歇業，昨天投票日是最後一天，今天店家的網頁已公布永久歇業。老闆娘說，戶籍會留在花蓮，也要持續回花蓮投票，直到花蓮天光！

老闆娘昨晚在營業時間結束後，上網路貼文：「花蓮的朋友，珍重再見」，履行自己「罷免不成功就關店」的承諾。她說，謝謝勇敢的花蓮人站出來守護家鄉、謝謝一路相陪的朋友以及罷團微光花蓮的戰友，失敗這件事，沒什麼大不了的，當一個台灣人本來就是一件辛苦的事情。

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老闆娘受訪說，為了大罷免，她這半年來瞞著家人行動，甚至有幾個月不敢回家，就怕影響到家人，她說，自從公開自己罷傅失敗就離開花蓮的決定後，從來沒後悔過。

老闆娘提到，她是在花蓮長大的孩子，高中畢業後去外地生活工作，8年前回花蓮、6年前開店創業，在花蓮經營不久就遇到武漢肺炎、經歷了2次大地震，深感在花蓮開店的辛苦，花蓮在這兩夫妻主政23年下，漠視基礎建設不足的問題，尤其是地震後很多災民都須幫助，縣府拿到的大量善款、中央補助卻沒有好好運用，甚至挪用善款去做大禮包，不但讓觀光客卻步，更有高達8、9萬花蓮人選擇北漂。

她認為，如果縣府做得夠好，年輕人願意留在家鄉打拚，每天只要花300就好，一年就是數十億元的消費，店家也就不用如此辛苦的單打獨鬥。

對於關店的決定，老闆娘說，雖然朋友及網友一直勸她不要離開家鄉，因為花蓮需要的就是願意留在家鄉奮鬥的年輕人，但是她真的已經嘗試過了，也努力過了，雖然昨天已經是最後營業日，但「她的戶籍會留在花蓮，每次都要回花蓮投票，直到花蓮天光的那一天，都不要放棄」。

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