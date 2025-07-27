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    近半選民投下同意罷免票 罷團領銜人：藍委期中考不及格

    國民黨立委牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒今在一場座談會表示，罷免案不是一場選舉，而是對於這些立委的期中考。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒今在一場座談會表示，罷免案不是一場選舉，而是對於這些立委的期中考。（記者王藝菘攝）

    2025/07/27 13:00

    〔記者黃靖媗／台北報導〕726大罷免首波投票失敗。牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒今（27）日表示，罷免案不是選舉、而是對立委的期中考，近半選民投下同意罷免票，代表這波接受罷免投票的立委約只有55分、57分，未達到60分及格；學者則認為，本次罷免結果代表全面罷免在8月23日後，將會走入歷史。

    台灣勵志協會今日舉辦「大罷免選後國際媒體座談會」，邀請東海大學政治系教授邱師儀、桃園市議員于北辰、遠景基金會執行長賴怡忠、匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南，與罷團代表與談。

    陳曉煒指出，在此次24席立委罷免案投票中，有7席同意票數有跨過罷免門檻但不同意票數多於同意，其他有很多席同意票數也都接近罷免門檻。

    陳曉煒認為，罷免案不是一場選舉，而是對於這些立委的期中考，而若以期中考的方式考量，投票結果顯示，有將近一半的選民對選區立委不滿，代表此波接受罷免投票的立委都沒有達到60分及格，約只有55分、57分。

    陳曉煒說，罷免案讓台灣民主更加成熟，不適任立委也藉此機會得以反省，發言更能回應民意，在投票前立委們召開一場場問政會固票，正是罷團希望立委能夠做到的與選民對話、展現專業。

    針對罷免失利的結果，陳曉煒認為，國民黨立委若完全不理會公民社會，不會在各地有這麼大的動員力量，只是國民黨將罷免公民團體打成民進黨側翼，而公民團體在投票前最後一兩週，卻沒有足夠的時間與平台能夠回擊，對罷免結果影響很大。

    譚耀南則認為，罷免結果代表，沒有足夠的選民認同藉由罷免行使直接民主的機制，全面罷免在8月23日後，勢必會在實質上走入歷史。

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