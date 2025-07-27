抗中保台失效？ 侯友宜喊話賴清德：學著放下、尊重在野黨

新北市長侯友宜表示，這場罷免案顯示人民的眼睛是雪亮的，用選票還給立委一個公道，並喊話總統賴清德「說到要做到」、「總統要學著放下、尊重在野黨」，真正落實朝野合作、解決問題。（記者羅國嘉攝）

2025/07/27 12:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案昨天全數遭否決，有外媒分析民進黨的「抗中保台」牌失效？對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，這場罷免案顯示人民的眼睛是雪亮的，用選票還給立委一個公道，並喊話總統賴清德「說到要做到」、「總統要學著放下、尊重在野黨」，真正落實朝野合作、解決問題。

侯友宜指出，其實台灣這地方很清楚絕對不能勇於內鬥、怯於外戰，「對所有挑戰，人民心中有一把尺，眼睛非常的雪亮，不是歸類你是中共同路人或非中共同路人，有沒有抗中保台，最重要是對內、對外團結一致，然後能夠和平不要有衝突，如何避戰才是我們目標」。

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侯友宜說，這次大罷免到一段落後，人民用選票還給立委一個公道，總統賴清德也出來講話，希望能夠大家團結一致、朝野攜手合作，希望這次總統要說到做到，「總統要學著放下、尊重在野黨」，面對所有問題更應該攜手合作、解決問題，人民關心的不是政治惡鬥，而是關心台灣未來能否安全能否更好，國家未來大家團結合作，人民更能安居樂業，所以總統自己說的，希望能真正團結所有在野黨。

由於罷前民眾黨主席大力協助，是否2026九合一選舉有藍白合的可能？侯友宜表示，大罷免第一階段才剛結束，人民最關心的是民生、經濟、建設；在選舉的過程中製造很多仇恨跟對立，但真的要學會放下，好好面對所有挑戰，像能源、經濟、關稅及社會住宅等問題，大家來關心這些大小事，才是最重視的內容。

侯友宜說，離選舉還有一段時間，最重要努力做事，人民選舉出來的市長就是希望努力做事，回饋人民所需求的，他相信大家一致努力把握當下，好好為新北市做事，讓人民能夠感動的事情這才是最重要的。

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