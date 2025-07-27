曹興誠喊話讓民進黨努力8/23罷免 吳思瑤：有決心承擔更大責任

聯電創辦人曹興誠今發文向志工致謝，並勸大家「放下」823罷免，讓民進黨去努力吧。對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，面對823，民進黨必須承擔更大的責任。（資料照）

2025/07/27 12:47

〔記者謝君臨／台北報導〕726首波大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠今發文向志工致謝，並公開表態勸大家「放下」823罷免，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。」對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，面對823，民進黨必然也必須承擔更大的責任，這個沒有問題，我們也有這樣的認知和決心。

吳思瑤指出，她還是代表民進黨團對曹董這段時間的付出，致上200%的敬意和謝意，因為他帶領公民朋友「不只蹽進來，還蹽得這麼深」，讓人可敬可佩。

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吳思瑤說，事實上，曹董在726投票之前，他也是這樣的看法，認為公民罷團能夠努力的、能夠做的，就是連署到二階結束，因為畢竟要投票、選舉，這個本來就是政黨機器比較有經驗，所以說曹董一直認為在選舉的部分上，本來民進黨就要負擔比較大的責任，其實他不是只有輸了726才講這樣的話。

吳思瑤表示，但即便曹董原本期待將選戰交給民進黨，他還是一路陪伴作戰，所以說，「我們當然認為公民朋友不放棄、持續挺進，面對823，民進黨必然也必須承擔更大的責任，這個沒有問題，我們也有這樣的一個認知和決心。」

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