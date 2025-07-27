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    中市第2、3、8選區調整策略應戰823 盼打破異溫層

    台中市第三選區罷團「中三拒瓔」志工，27日回防選區在大雅站街頭宣傳同意罷免。（罷團提供）

    台中市第三選區罷團「中三拒瓔」志工，27日回防選區在大雅站街頭宣傳同意罷免。（罷團提供）

    2025/07/27 12:59

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第4、5、6選區罷免國民黨立委失敗，難免為將於8月23日舉辦罷免投票的台中市第2、3、8選區罷團帶來低氣壓，由於第2、3、8選區本來就是民進黨的艱困選區，連市區的明星選區都罷免失敗，更加凸顯罷免的難度，不過，危機也是轉機，目前罷團都在重整旗鼓，檢討罷免策略，以打破異溫層，希望取得成功。

    台中市第3選區的民進黨市議員周永鴻即表示，台中市第2、3、8選區都是艱困選區，原本台中市第4選區最被看好的明星選區都罷免失敗，難免會影響士氣，但這兩天包括民進黨、全國罷團都在沈澱．整頓心情，相信會愈挫愈勇，堅持下去，就看台灣人的智慧。

    這次罷免失敗也有人檢討民進黨不夠努力，連公民的側翼都做不好，基本盤都沒有催出來。不過，民進黨人士指出，民進黨在罷免中陷入兩難，一開始罷團不希望民進黨參與，怕民進黨收割，罷免不成又質疑民進黨不努力，民進黨要做到什麼程度？真的很困難。

    民進黨人士認為每個罷區都有各自不同的狀況，受到整體氣勢影響，未來路更艱辛，尤其823的罷免與核三延役的公投綁在一起，難度不亞於726。強調罷免不成功的原因很多，這次罷免原本就是2024民進黨輸的地方，而且罷免與一般選舉不同，不能一概而論。

    台中市第2選區國民黨立委顏寬恒，家族在地方的實力雄厚，前立委陳柏惟即是遭顏家動員罷免；第3選區的立委楊瓊瓔，自從輸給洪慈庸後即更加深耕地方，除了贏回立委寶座，也與地方國民黨議員強力結合，基層組織十分穩固；第8選區的國民黨立法院副院長江啟臣，曾只差1000多票就輸給民進黨市議員謝志忠，從此更加勤跑地方、深耕山城，這次罷免二階連署也是好不容易才低空飛過，更顯罷免難度。

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