擦乾眼淚繼續拚！ 罷免顏寬恒不洩氣 一早站路口宣傳

大罷免昨天大失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，今天一早就站街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（記者陳建志攝）

2025/07/27 12:40

〔記者陳建志／台中報導〕大罷免昨天大失敗收場，此結局讓罷團感到驚訝、難過，也將影響8月23日將舉行的罷免，台中第2選區罷免顏寬恒的「解顏行動」罷團，坦言昨晚很多志工都難過落淚，不過大家擦乾眼淚繼續拚，今天一早就到烏日站路口，宣傳同意罷免，不能讓公民力量因此就潰散，接下來也會以大家更易懂的方式進行宣傳，希望能順利罷免貪汙不適任的顏寬恒。

「解顏行動」罷團，今天一早8點半就號召多位志工到烏日站路口向民眾宣傳8月23日「同意罷免」，不少買菜路過和開車路過民眾也喊「加油」幫他們打氣。

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「解顏行動」發言人小彥表示，昨晚的結果真的超出大家的預期，包括自己和很多志工都難過落淚，不過大家很快把眼淚擦乾，公民力量不能因此就潰散，這樣未來若面對不合理的狀況就無法挺身對抗，因此雖然罷免地方勢力更雄厚的顏寬恒家族是更艱難的挑戰，但大家都不退縮，決定繼續奮戰。

小彥表示，從昨天的結果顯示，國民黨宣傳的投不同意罷免，就能「保住1人1萬元」、「保住勞工5天假」的說法，簡單易懂容易打動選民，因此接下來除了會繼續站街頭請大家出來投同意罷免，也會思考以更簡單易懂的方式，讓民眾了解顏寬恒已是法院判刑確定的貪汙犯，其他像是主張中配取得身分證6年改4年、開放中配依親使用健保，不但加重醫療資源負擔，還會引發國安疑慮。

一位唐姓女志工，今天帶著國小4年級的女兒到場宣傳罷免，坦承昨天的結果很難過，不過這是台灣人一起的選擇，大家都要接受，強調自己會擔任志工，主要是不希望親中的立委繼續在立院法通過相關的法案，會繼續站出來當志工宣傳，罷掉不適任的立委。#

大罷免昨天大失敗收場，不過罷團志工不氣餒，今天一早就到烏日街頭發文宣品，宣傳8月23日「同意罷免」。（記者陳建志攝）

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