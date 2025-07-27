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    要朱勿「心存僥倖」連任 反朱派促盧秀燕參選黨魁 最快下週表態

    台中市長盧秀燕在大罷免期間，積極為國民黨立委站台反罷，黨內反朱派已力促盧表態參選黨魁。圖為盧秀燕日前與立委廖偉翔車掃拜票情形。（資料照）

    台中市長盧秀燕在大罷免期間，積極為國民黨立委站台反罷，黨內反朱派已力促盧表態參選黨魁。圖為盧秀燕日前與立委廖偉翔車掃拜票情形。（資料照）

    2025/07/27 12:31

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日完勝贏得首波立委罷免投票後，本週將公告黨主席改選，雖然黨中央方面昨釋出黨魁朱立倫「交棒」想法沒有改變，但全黨仍密切關注朱的後續動作，前國民黨秘書長李乾龍今日直言，如果未來的黨主席還是朱立倫，「國民黨就會繼續沉淪」，黨內將全力催促台中市長盧秀燕表態，他還說，盧秀燕表態時間最快就在下週，「我們不希望朱立倫心存僥倖，還要連任！」

    此外，某位過去支持朱立倫連任黨魁的黨內人士，今日受訪改口「現在情勢變化了」，他強調，現在大家都在力拱盧秀燕，雖然這次大罷免國民黨贏了，但有那麼多的黨工被收押，朱立倫很難交代，此刻朱立倫應該「優雅轉身」，卸任黨魁後扮演志工幫忙輔選，也可以在2028大選時擔任盧秀燕全國競選總部主委，「每一個人都有階段性任務，朱已賣力完成任務，此時優雅轉身，讓其他人參與一下，並無不可嘛！」

    李乾龍也強調，昨日的投票結果，不是國民黨的勝利，國民黨沒有贏，真英雄是那些被罷藍委的努力，如果不是全民覺醒，沒有「藍白合」，國民黨不會贏。

    盧想找「代理人」？李駁：哪有什麼「代理人」

    對於外傳盧秀燕不打算參選黨魁，想找一位「代理人」，李乾龍駁斥說，哪有什麼「代理人」？那是媒體亂寫！如果盧秀燕真的認為這段時間不宜參選黨魁，應該是推薦一位心目中的理想人選，「代理」一詞用詞不當，至於可能的「理想人選」他不知道。當被問朱立倫是否有可能？李乾龍話說得很白，「如果是朱立倫，國民黨就會繼續沉淪！」而且各地方國民黨正副議長心中的共主就是盧秀燕。

    如果盧秀燕最後表態不選，是否有其他可能支持對象？李乾龍說「不知道」，有人提前台中市長胡志強是合適人選，他也認為不錯，胡的腦筋非常清楚，但必須能找到一位幫忙東奔西跑的秘書長與副主席，不過，他還是強調，大家仍會全力督促盧秀燕參選。

    有關外界關切新北市長侯友宜的意向，他說，「不會有啦！沒有啦！」並稱盧秀燕在吸引深藍、淺藍、中間票源最有優勢。

    至於傳聞盧秀燕若擔任黨主席，可能找台北市長蔣萬安接國民黨副主席，李乾龍則說，「副主席人選有很多，國民黨直轄市長都是適合人選。」

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