金門海上長泳 1200名泳士破浪前進

金門年度規模最大的「海上長泳」活動，有來自兩岸1200名「泳士」在攝氏28度的好天氣中開心下水。（記者吳正庭攝）

2025/07/27 12:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門年度規模最大的「海上長泳」活動，今天有來自兩岸1200名「泳士」在攝氏28度的好天氣中開心下水；今年金廈泳渡停辦，主辦單位表示，海上長泳「人數沒有縮水」。

原訂7月26日舉辦的第13屆金廈泳渡在「統戰」疑雲中喊卡，第22屆金門海上長泳活動27日在烈嶼鄉習山湖公園海邊登場，來自台灣本島、金門及中國1200名泳士參加，其中102位來自中國福建省、廣東省游泳協會。

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中國福建省龍岩市連城縣冬泳協會一早就在烈嶼鄉習山湖公園熱身，他們不時揮舞協會會旗，展現高昂士氣，其中不少團員是2度到金門，對於金廈泳渡停辦，多表示遺憾，希望兩岸正常交流。

金廈泳渡喊卡，縣府也憂心參加海上長泳的中國泳客抵金有變數，所幸都順利進行，副縣長李文良說，縣府有信心辦好每一場的體育活動，也相信兩岸政府領導人都看得見，都會支持金門，尤其感謝中央對於金門海上長泳活動的協助。

金門體育會理事長歐陽儀雄說，海上長泳還有沙灘龍舟賽與潛水艇大作戰等充滿趣味的岸際活動；大會完賽禮有泳畢證書、紀念牌、紀念酒，並為參加次數達12次以上的泳友頒發特別獎，另為年齡合計超過120歲的夫婦留下「佳偶泳影」，製作專屬紀念證書。

金門「海上長泳」活動登場，金門縣副縣長李文良（左1起）、金門體育會理事長歐陽儀雄、烈嶼鄉長洪若珊、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，還有台北市體育局長游竹萍（左7）等均出席鳴槍啟動儀式。（記者吳正庭攝）

來自台灣本島的霧峰四季早泳協會熱愛水上活動，專程組隊參加金門海上長泳活動。（記者吳正庭攝）

金門在地泳士下水前高喊「戰力強」。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳風浪不小，但在重重安全保護下，泳士都能盡情享受海水衝擊的快感。（記者吳正庭攝）

中國福建省龍岩市連城縣冬泳協會開心下水，希望海上泳渡持續舉辦。（記者吳正庭攝）

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