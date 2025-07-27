陳語倢偕志工赴汐止金龍市場 代柯文哲向鄉親謝票

民眾黨主席黃國昌的新北市汐止金山萬里區主任陳語倢，率志工赴汐止區金龍市場謝票。（黃國昌辦公室提供）

2025/07/27 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕首波國民黨立委罷免案投票昨天結束，民眾黨主席黃國昌新北市汐止金山萬里區主任陳語倢，今（27）天上午偕志工到汐止金龍市場，代替目前遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止鄉親謝票。

陳語倢表示，台灣人已用選舉結果清楚地告訴賴清德總統，請不要再繼續用造謠抹黑、散布仇恨、動員恐懼的方式，撕裂台灣社會的良善，讓善良可愛的台灣人彼此對立。

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陳語倢說，非常遺憾的是，清白之身的柯文哲向行政法院聲請投票未被裁准，行政機關的消極怠惰，使具有投票權的柯文哲無法行使公民的基本權利，罔顧人民權利，相關單位都應檢討、改進。

陳語倢提到，今早和志工夥伴們到金龍市場，是要替柯文哲謝謝昨天每一位出門幫柯投下捍衛民主這一票的鄉親和小草，「雖然阿北沒有辦法投票，但我們一起用選票守護台灣的民主自由，我們也會和阿北繼續一起並肩作戰」。

民眾黨主席黃國昌的新北市汐止金山萬里區主任陳語倢在汐止金龍市場謝票。（黃國昌辦公室提供）

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