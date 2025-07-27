國台辦嗆民進黨不得人心 公督盟反諷：罷免導入中國、人民能罷習近平

全台大罷免國民黨立委失利，中國國台辦發言人陳斌華今日大嗆民進黨，這樣的政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。（資料照，翻攝直播）

2025/07/27 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委及新竹市長高虹安首波罷免投票案，全數未能過關，民進黨企圖扭轉國會席次遭遇重大挫敗。中國國台辦發言人陳斌華今日大嗆民進黨，稱這樣的政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。對此，公督盟批評，國台辦如果這麼關心罷免制度選舉，不妨導入中國，讓人民可以對習近平行使罷免投票。

對於台灣大罷免選舉結果，陳斌華聲稱，「我們注意到了有關情況」。民進黨當局出於「台獨本性」和「一黨獨大」野心，不顧島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」的虛偽面目。

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陳斌華嗆聲，這場罷免行動不僅無法撼動在野黨席次，更反映出台灣民眾對民進黨操弄民主、壟斷權力的反感與警醒。他更說，這樣的政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。

公民監督國會聯盟執行長張宏林今日受訪批評，中國是全世界公認最威權獨裁的國家，習近平甚至修憲成為不落日的皇帝制，中共竟然擔心台灣會變成「一黨獨大」或獨裁，這是錯誤解讀台灣民眾的罷免投票。

張宏林指出，雖然沒有罷免成功，但不能說是失敗，因為原先的席次就是國民黨所擁有，在這些選區要罷免藍委，本來就有一些門檻。這次罷免同意票與不同意票各有消長，但不要忘記支持台灣本土意識的人，很多人在這次罷免是沒有投票權的，綠營本土反共的支持者，只是無法參與投票而已，所以提醒中共不要誤判。

張宏林強調，這次的罷免投票不管結果如何，都是展現出台灣自由民主的可貴，也表示台灣人民不會嚮往中國獨裁威權體制。國台辦如果這麼關心罷免制度選舉，不妨導入中國，讓人民可以對習近平行使罷免投票。

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