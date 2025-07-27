獨家》花蓮議長張峻：傅崐萁操弄藍綠對決奏效 藍營民眾雖討厭傅仍歸隊

和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體，與花蓮的無黨籍議員一起車掃，雖對傅造成不小壓力，但開票結果仍無法撼動。（資料照）

2025/07/27 11:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁昨天投票結果沒有通過，花蓮縣議會無黨籍議長張峻今接受本報獨家訪問時說，雖然花蓮有許多藍營人士討厭傅崐萁，但傅崐萁仍透過操弄藍綠對決，讓許多「討厭傅崐萁、但更討厭民進黨」的藍營民眾選擇「歸隊」，普發1萬政策也幫大忙。他說，無論如何，他身為民意代表絕沒有退縮理由，他將率議會繼續用力監督、用力砲轟。

張峻今受訪說，面對罷免失敗的結果心情「真鬱卒」，他說，鄉村的LINE群組很早就放消息及耳語，這也是國民黨反罷免的邏輯「反綠共，戰獨裁」，狂打「賴清德獨裁、獨裁的賴清德會把台灣帶向戰爭」，這讓許多純樸的花蓮人深信不疑。

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他分析，在罷免前半個月傅陣營加強藍綠對決的操作，地方報紙更生日報在選前最後4天廣告也被傅陣營全包，將大罷免投同意票與「柯建銘當立法院長」做連結，訴求「罷傅等於支持民進黨」，普發現金1萬、統籌分配稅款161億元、軍警消退休待遇都會被「沒收」，這對鄉村選民影響很大。

張峻認為，罷免投票前他披露系列的「傅崐萁催眠曲」，包括傅崐萁主導花蓮所有政治、權位的分配，就連縣農會總幹事也是傅欽點，由徐榛蔚縣府的一級主管轉任，最誇張是學校校護的任用都要傅崐萁點頭，因為傅崐萁不是別人，是縣長徐榛蔚的老公，權力比徐榛蔚還大！這些雖是明顯事實，但仍難改變已有先入為主觀念的藍營民眾，因為他們「雖然討厭傅崐萁，但是更討厭民進黨」。

他說，在花蓮待久了，就會知道傅崐萁的為人是有仇必報，以傅的個性不會放過任何人，他會找檯面上的先處理，也會讓支持傅的議員開始先亂，但他也說，大罷免發生前，他早就遭傅崐萁趕盡殺絕式的對付，還波及無辜的檳榔農民、砍光農民的檳榔，但他還是會堅持下去、絕對沒在怕的，絕對會繼續監督縣府，不要讓他繼續囂張下去。

張峻與童子賢選前合體，後來傅崐萁告童子賢似有雷聲大雨點小，張峻說，他很清楚自己是被傅修理的頭號戰犯，但絕對沒在怕的，一定會繼續堅持監督。（資料照）

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