雲林藍營盼罷免票反映2026選舉 劉建國批犯「贏選舉還要贏話」大忌

立委劉建國（中）認為藍營想把這次罷免選票反映下屆縣長選舉，犯了「贏選舉還想贏話」大忌。（記者李文德攝）

2025/07/27 12:37

〔記者李文德／雲林報導〕藍委丁學忠今展開謝票行程，突將話題轉向「希望此次選票能反映到下屆參選縣長的張嘉郡身上」。張嘉郡雖沒正面回應，但也提到會和丁委員付出更多力量為雲林縣打拚，此番話語耐人尋味，對此民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國認為這犯了「贏了選舉還要贏話」大忌。

劉建國說，這次大罷免是因為國會亂象，讓公民自覺發起，也因為這風潮，才會讓國會的預算稍有緩和，都是不爭事實，也有相關的報導跟佐證。不過此次罷免不成，被罷免者可以再繼續守住職位，應該思考過去一年半、三個會期給公民的印象如何，是不是要趁機徹底做大幅調整，符合多數公民期待。

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劉建國強調，以現在看到罷免票數，就想到下一屆選舉，「這是政客所為。」要從一次選舉看出人民感受，基本上犯了「贏了選舉，還要贏話」的大忌。如遭罷者不做修正，還想要贏下屆選舉，對整個台灣社會是沒有幫助，人民們會看在眼裡，未來也會透過選舉，回應這些不修正、不改正的政治人物。

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