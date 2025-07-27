對比去年立委選舉「催票率」 16藍委下滑

台東國民黨立委黃建賓反罷免成功，今天進行車隊謝票。（記者黃明堂攝）

2025/07/27 12:10

〔記者李文馨／台北報導〕726罷免結果揭曉，24位國民黨立委與新竹市長罷免案全數遭否決，本次投票雖有7案突破25％同意門檻，但反罷票多於同意票，最終無案通過。從「催票率」角度分析，共有8藍委成功催出不同意罷免票，以台東縣立委黃建賓催出8.42%支持者最多，新北市洪孟楷的數據則下跌超過1成。

根據中選會開票結果，台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、新北市葉元之、台中市羅廷瑋、花蓮縣傅崐萁、新竹市鄭正鈐共7案跨越25%同意門檻，但因不同意罷免票數大於同意罷免，最終罷免失敗。

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值得注意的是，本次罷免平均投票率突破55%，其中又以傅崐萁衝破6成最高。過去罷團的內部民調顯示，反對罷免的選民比例雖高，但願意出門投票的人並不多，而藍委誰激出高票的不同意罷免，可從催票率的角度來看。

催票率與投票率不同，催票率是以「候選人得票數」除以「該選區投票權人的總數」，對候選人而言，這代表著「有多少選民願意出門投給你」；若以罷免案角度來看，「不同意罷免」催票率則代表著「有多少選民願意出門反對你的罷免案」。

黃建賓催票最多、洪孟楷下跌逾1成

分析被罷免人本次不同意罷免催票率以及2024年當選立委催票率，整體而言，16位藍委數據皆下滑，其中以新北市洪孟楷跌最多、超過1成、桃園市萬美玲下滑7.70%次之、羅廷瑋也減少6.76%支持者居倒數第三。

不過，本次罷免案有8位被罷免人催出比立委選舉更多的支持者，台東縣立委黃建賓催出8.42%、新竹市立委鄭正鈐增加7.47%、邱若華支持者新增3.41%，桃園市呂玉玲、魯明哲、新北市張智倫、基隆市林沛祥、台北市賴士葆也增加0.2至2.8個百分點。

小標：傅崐萁等4案連署超標逾40% 皆跨同意罷免門檻

若比對同意罷免票催票率（同意罷免票佔原選區投票人數總比率），以及二階合規連署的超標率，可以觀察到二階連署越熱、連署超標40%以上的徐巧芯、羅廷瑋、王鴻薇、傅崐萁罷免案，在本次同意罷免票全數跨越25%門檻。

羅智強罷免案合規連署超標率破35%，在這次罷免距離同意門檻僅差0.23％。此外，雖李彥秀、葉元之、鄭正鈐罷免案雖非連署前段班，但在本次罷免案也催出同意罷免票。

若以此觀察8月23日第二波罷免投票，7案二階合規連署超標率皆未破10%，新北市羅明才案超標率4.09%、台中市顏寬恒3.7%、楊瓊瓔2.42%、江啟臣3.69%、新竹縣林思銘3.54%、南投縣馬文君8.43%、游顥9.58%，無案為連署熱戰區，跨越25％同意票門檻可說是難上加難。

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