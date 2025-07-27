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    支持度大減3.7萬票！ 洪孟楷：會記住大家的建議與批評

    新北市立委洪孟楷表示，票數多寡這個部分還是謹記在心，但會記住這次過程中各界的建議與指教「有則改之，無則加勉」。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委洪孟楷表示，票數多寡這個部分還是謹記在心，但會記住這次過程中各界的建議與指教「有則改之，無則加勉」。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/27 12:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市國民黨立委洪孟楷成功挺過罷免危機，但得票落差引發關注。2024年立委選舉中，他以15萬8596票高居全國第一，此次罷免案中，不同意罷免僅獲12萬1592票，這次支持者的票整整少了3萬7004張選票，為這次罷免落差最大者。對此，洪孟楷表示，票數多寡這個部分還是謹記在心，但會記住這次過程中各界的建議與指教「有則改之，無則加勉」。

    洪孟楷指出，這次的罷免投票無法事前預估票數，只能盡心努力的打拚。他感謝每位在726投下不同意罷免票的選民，讓他能繼續為新北市第一選區服務，所以票數多寡，這個部分還是謹記在心。他強調，會記住這次過程中各界的建議與指教，「有則改之，無則加勉」。

    洪孟楷表示，他身為新北市第一選區的立委就是要為全民來做事、打拚，所以他承諾未來會持續與民眾溝通，但仍強調，在這次執政黨發起的惡意罷免，真的不要讓台灣再次的內耗、內鬥，台灣不需要對立、仇恨，台灣要的是拚經濟、民生、建設發展。

    另針對黨主席部分，洪孟楷則說，黨內是否有相關規劃仍須由黨中央說明，但就一名黨籍民意代表而言，這次罷免案過程可看出國民黨上下展現空前團結，也展現與民眾黨良好的合作默契。他強調，在野陣營只要不分你我、團結一致，才能真正代表主流民意，讓執政者在民意面前謙卑。

    洪孟楷指出，黨內每位成員都扮演重要角色，未來應更專注於8月23日的第二階段行動，並提出福國立名的政見。至於黨主席是否在9月改選，他尊重黨員的意見與安排，但強調「團結、團結、還是團結」，才能回應台灣社會的期待。

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