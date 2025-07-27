為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹市雙罷失敗 藍白合成功整合催出不同意票數

    新竹雙罷未通過，遭停職的新竹市長高虹安表示，感謝市民對市府團隊的信任與力挺；左為國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

    新竹雙罷未通過，遭停職的新竹市長高虹安表示，感謝市民對市府團隊的信任與力挺；左為國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

    2025/07/27 11:58

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安罷免案昨天投票結果，不同意票拿下12萬4360票，高於同意罷免票數8萬6291票，也高於她2022年當選市長時所獲的9萬8121票。其中東區投票率最高，且拿下6萬38張不同意票，大幅領先同意票的3萬8881票，可見竹科人群聚的東區仍相當支持理工出身的高虹安。

    根據中選會統計，新竹市投票率58.84%，東區投票率59.26%、北區59.08%、香山區57.34%。以往民進黨較佔優勢的其他兩區，此次也紛紛翻盤，北區同意罷免票3萬926張，仍落後不同意票4萬2957張，香山區同意票1萬6484張，不同意票2萬1365張，顯示「藍白合」策略確實催出票數。

    2022年市長選舉，高虹安以9萬8121票當選，這次反對罷免的票數高出逾2.6萬票，且三區的同意票都沒有過25%，顯示其政治能量未因官司受損，甚至激起更多支持者。

    不少民眾在投票後表示，立院通過的一萬元被行政院拒發，對綠營殺傷力極強，許多原本期待1萬元補貼家用的升斗小民，憤而改投不同意罷免。

    此外，許多網友也看出，大罷免前黃金週，藍白陣營巨頭傾巢而出，且不止一次為高虹安站台，成功催出反雙罷氣勢，反觀綠營完全沒有大咖助陣，一熱一冷形成強烈對比，也彷彿預知雙罷失敗的結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播