竹市雙罷失敗 藍白合成功整合催出不同意票數

新竹雙罷未通過，遭停職的新竹市長高虹安表示，感謝市民對市府團隊的信任與力挺；左為國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

2025/07/27 11:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安罷免案昨天投票結果，不同意票拿下12萬4360票，高於同意罷免票數8萬6291票，也高於她2022年當選市長時所獲的9萬8121票。其中東區投票率最高，且拿下6萬38張不同意票，大幅領先同意票的3萬8881票，可見竹科人群聚的東區仍相當支持理工出身的高虹安。

根據中選會統計，新竹市投票率58.84%，東區投票率59.26%、北區59.08%、香山區57.34%。以往民進黨較佔優勢的其他兩區，此次也紛紛翻盤，北區同意罷免票3萬926張，仍落後不同意票4萬2957張，香山區同意票1萬6484張，不同意票2萬1365張，顯示「藍白合」策略確實催出票數。

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2022年市長選舉，高虹安以9萬8121票當選，這次反對罷免的票數高出逾2.6萬票，且三區的同意票都沒有過25%，顯示其政治能量未因官司受損，甚至激起更多支持者。

不少民眾在投票後表示，立院通過的一萬元被行政院拒發，對綠營殺傷力極強，許多原本期待1萬元補貼家用的升斗小民，憤而改投不同意罷免。

此外，許多網友也看出，大罷免前黃金週，藍白陣營巨頭傾巢而出，且不止一次為高虹安站台，成功催出反雙罷氣勢，反觀綠營完全沒有大咖助陣，一熱一冷形成強烈對比，也彷彿預知雙罷失敗的結果。

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