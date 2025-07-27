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    726遭完封！曹興誠表明放下823罷免 稱打不起「藍綠對決的仗」

    726首波大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠（中）今表態勸公民團體放下823罷免，讓民進黨去面對藍綠對決。（資料照）

    726首波大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠（中）今表態勸公民團體放下823罷免，讓民進黨去面對藍綠對決。（資料照）

    2025/07/27 11:52

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726首波大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠今（27）日發文向志工致謝，同時公開表態勸大家「放下」823罷免，「我勸大家放下，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。

    曹興誠今再度於臉書PO出給志工們的信，他首先強調「這次大罷免，我們沒有成功，但我們並沒有輸」，稱這次的訴求是「抗共保台」，能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共，是一大成功。同時國民黨立委極力辯白他們與「紅」無關，徐巧芯更公開說她「反共」，這也是罷團的大成功，以後就可以監督她是不是真的反共。

    隨後曹興誠話鋒一轉，稱自己在24個區域二階連署完成後，就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決；他認為接下來應該由民進黨接手，但後來民進黨推脫，只想當不用負責的「側翼」，此時就已經感到不妙，然而為免志工們失望，只好繼續擔任3號志工。

    至於8月23日第二波罷免案，曹興誠直言勸大家「放下」，「讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗」，「我們打不起，那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。他強調，以後有許多保家衛國的事可以做，「此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量」。

    曹興誠喊「擔不起」823藍綠對決 民進黨：虛心接受各方建議

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