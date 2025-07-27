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    丁學忠雲林海線11鄉鎮謝票 突說盼把選票反映下屆縣長人選張嘉郡

    立委張嘉郡（左起）、丁學忠展開謝票行程。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡（左起）、丁學忠展開謝票行程。（記者李文德攝）

    2025/07/27 11:31

    〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林第一選區立委丁學忠罷免案未通過，今（27）日丁學忠與縣黨部主委、立委張嘉郡展開選區11鄉鎮謝票行程。丁學忠受訪先說「會更珍惜照顧11鄉鎮民眾機會」後再提到，希望明年縣長選舉這些選票能夠反映下一屆縣長人選「張嘉郡」的選情。張嘉郡當場也做出回應。

    丁學忠今早先將六房媽「老副媽」神尊請回土庫股紅壇，和張嘉郡簡單參拜後，展開整天謝票行程。

    丁學忠說，透過這次罷免案讓他更落實基層，了解地方聲音，會秉持初心與張嘉郡為雲林建設、福利打拚。雖這次2鄉鎮小輸但其餘勝利，代表民眾看見他認真付出，會更珍惜機會照顧每一鄉鎮民眾。

    「連上天都看不下去」丁學忠說，這場罷免很明顯就是錯誤，讓人民們無法接受，所以24席委員都守住，未來將和立院同仁面對美國對等關稅問題、抵禦中國軍演議題，凝聚團結的力量，讓國家更有力。

    丁學忠突然說，「希望明年縣長選舉這些選票能夠反映下一屆縣長人選張嘉郡的選情，用選票全力支持她，相信下屆縣長選舉也能夠大贏。」同時間張嘉郡驚訝地睜大眼睛，略顯尷尬。

    面對媒體後續詢問，張嘉郡說，這次惡罷沒有得逞，是民眾們給丁委員加油、打氣，會帶著這份支持力量，珍惜未來每一刻，為雲林縣打拚，也會付出更多力量，去感動反對者，不分你我讓雲林更好。

    丁學忠今和張嘉郡將六房媽神尊請回土庫股紅壇。（記者李文德攝）

    丁學忠今和張嘉郡將六房媽神尊請回土庫股紅壇。（記者李文德攝）

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