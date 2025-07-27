籲藍白當「忠誠反對黨」公督盟示警：國民黨恐面臨2大內部紛亂

公督盟執行長張宏林。（資料照）

2025/07/27 11:22

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作挺過首波726大罷免，也讓朝小野大的國會版圖不變。公督盟執行長張宏林今日受訪時呼籲藍白回歸憲政體制之下的運作，成為一個忠誠的反對黨，並提及目前除了朝野間的紛擾外，國民黨內恐面臨黨魁主席選舉、民眾黨索要資源等紛爭。

張宏林指出，希望藍白在本次大罷免後能回歸到憲政體制之下的運作，在這次藍白喊出「不希望一黨」，但回顧台灣政治史，過去前總統馬英九、蔡英文執政時期皆為一黨獨大，完全執政並非一個罪過。

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「大罷免是源於大家認為藍白結構性地在做憲政上的癱瘓。」張宏林續指，若藍白還是執意這樣走，相信這些人站出來去投票的100多萬民眾，其力道還是不容小覷，公民們會用各種其他的方式來表達他們的訴求，提醒藍白修正回歸到憲政體制之下成為一個忠誠的反對黨。

針對國民黨內情勢，張宏林分析，原來可能認為朱立倫會交棒黨主席，是否會產生內部的紛爭，此外民眾黨若認為他們在本次守住罷免有功，是否會去向國民黨索要資源等。種種紛亂恐不只限於朝野之間，藍白內部可能也有矛盾、紛亂。

張宏林認為，罷免雖然沒有成功，但是至少有一群一定比例的人站出來，若以罷免25%的門檻有許多區域都通過，這些區域基本上是國民黨勝選的區域，還不談傳統民進黨的票倉。2026地方九合一大選即將要開始，若藍白繼續亂搞的話，他們在地方上的黨籍民代選舉恐怕會更艱困。

就中共威脅上，張宏林也提及，中國對於這次的罷免誤判為，台灣傾中或者台灣支持與中國統一等，罷團的朋友當初就是為了捍衛台灣主權而站出來，他相信之後也不會有所退讓的空間，這一條紅線若藍白執意要碰觸的話，相信人民還是會用其他方式反撲。

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