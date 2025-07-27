林志潔：鄭正鈐罷免案已過門檻 護國之戰才剛剛開始

大罷免前夕在雨中為罷團加油打氣的民眾。（林志潔提供）

2025/07/27 10:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹雙罷（市長高虹安、立委鄭正鈐）失敗，發言人陽明交通大學法學教授林志潔表示，罷免制度的設計，本身條件就很高，因為民主國家並不希望選舉結果輕易被推翻，因此不論是一階簽提議或二階簽連署，層層把關，各種要求，比單一投票選舉要困難得多。如果不是國會離譜的亂象和異常，正常狀況去挑戰罷免是不可能的。

林志潔強調，竹市在鄭正鈐立委罷免案，其實已經過了罷免門檻，但因藍白合票投不同意，因此沒有能夠順利罷免，這在艱困選區來說已經是非常珍貴的事。因此請新竹的台派朋友們千萬不要灰心，要繼續加油！

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林志潔說，罷免團體從去年青鳥活動之後一路走來，到今年初的一階提議，5月的二階連署，到昨天的投票，是一個非常漫長的考驗，沒有取得期待的成功，憂心和挫折難免。但請大家好好照顧自己，好好休息，護國之戰才剛剛開始！

因為這次的行動，公民參政的意識覺醒，讓立法委員和縣市首長知道水能載舟，亦能覆舟，立法委員也受選民監督，若有違法亂紀的犯罪行為，也會受到司法的制裁。中共對台灣的滲透和侵略，無所不用其極，許多人因而意識到，未來需要更多強化國安與防衛的工具，要更堅強更團結的守護國家。

新竹本就是艱困選區，罷免投票回歸藍綠比，挑戰更大。但在艱困中的人，沒有悲觀的權利，我們需要更多努力去開拓艱困地區，並用更多耐心去讓市民朋友認同民主的價值。

開票結束，有媒體問她會不會對新竹人失望？林志潔說怎麼會呢？不管是投同意罷免的人或投不同意罷免的人，都是新竹人，都是台灣人，當我們決定服務於公眾，就應該服務於所有人民全體，接下來她還會繼續辦理講座活動。

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