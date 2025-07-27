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    中市823同時進行重啟核三公投及3罷免案 「同意」和「不同意」選民可能混淆

    台中市823要同時進行重啟核三公投及原縣區三選區的罷免案。（記者蘇金鳳攝）

    台中市823要同時進行重啟核三公投及原縣區三選區的罷免案。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/27 10:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕核三重啟公投將在8月23日進行投票，此為全國性的公投，但對台中市而言，除了此項公投外，還有原縣區3位國民黨立委罷免案，而民進黨的態度則是「不同意重啟核三，同意罷免」；但國民黨則「同意重啟核三，不同意罷免」，讓藍綠都面臨宣傳上的困難，擔心民眾搞混，民進黨正在研究如何宣傳，而國民黨則朝向市區宣傳公投，而縣區兩者一同時宣傳，若民眾還是混淆，就以反罷免為主。

    7月26日大罷免失利，藍綠短暫休息一天，但是更艱難的任務，則是台中市的兩黨都要面8月23日罷免及公投要如何宣傳「同意」和「不同意」，因為縣區3個選區有罷免，也同時進行的重啟核三的公投，此為多數縣市不會面對的問題。

    對民進黨而言，反核是基本理念，但同一天，台中市同時要在原縣區進行的中二選區立委顏寬恒、中三選區立委楊瓊瓔及中八選區立法院副院長江啟臣的罷免案，民進黨一定要宣傳「同意」，市區罷免投票已結束較無困難，但是縣區要如何宣傳反核公投及罷免案讓民進黨很傷腦筋。

    民進黨中市黨部主委許木桂表示，目前全力協助罷團罷免，至於公投案的宣傳，還在研究。

    黨團總召王立任表示，會對核三公投進行論述，因為核三廠已老舊，不能用公投就可決定重啟，而且核廢料要如何處理至今都無解，會進行論述，讓民眾了解。

    而國民黨同樣也面臨縣區民眾可能混淆的問題，黨部主委顏文正及黨團書記長李中都表示，市區全力宣傳同意重啟核三，而縣區則會兩案同時宣傳，若民眾混淆了，就以反罷為主。

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