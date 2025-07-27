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    罷免失利賴清德更跛腳 學者洪敬富：中共會讓民進黨施政困難

    726大罷免首波投票宣告失敗，學者指出，當國會方向跟共產黨一致後，中共一定會讓賴清德總統更跛腳，民進黨政府施政將越來越困難，進而中斷賴清德的連任之路。（路透檔案照）

    726大罷免首波投票宣告失敗，學者指出，當國會方向跟共產黨一致後，中共一定會讓賴清德總統更跛腳，民進黨政府施政將越來越困難，進而中斷賴清德的連任之路。（路透檔案照）

    2025/07/27 10:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕726大罷免首波投票宣告失敗，外媒直指「台灣選民否決罷免親中政黨（China-friendly party）立委」。學者指出，當國會方向跟共產黨一致後，中共一定會讓賴清德總統更跛腳，民進黨政府施政將越來越困難，進而中斷賴清德的連任之路。

    成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國共產黨和中國國民黨現在最大的敵人是民進黨，國共有相關程度的合作，中共原本還擔心國民黨立委被罷免成功，但罷免結果給共產黨非常大的信心，中共會認為它拉攏藍白的統戰發揮了作用。

    洪敬富指出，中共領導人習近平2027年將繼續連任，這次台灣大罷免失利，給中國介入明年地方縣市長選舉打了一劑強心針。中共會一手拉攏藍白兩黨，一手分化台灣、製造對立，加大力度影響2026選舉，因為中共認為策略是成功。

    洪敬富分析，中共會認為若不是它出手相救，國民黨很多席要被罷掉，所以國民黨要跟共產黨深化合作，明年縣市長選舉，乃至於總統大選才會有機會。當國會方向跟共產黨一致後，中共一定會讓賴清德總統更跛腳，民進黨政府施政將越來越困難，中共亦會操作親中縣市長才能享有統戰紅利。

    洪敬富談及，這次大罷免輸得滿難看的，中共會解讀成是台灣民眾給賴清德政府的否定、台灣人打臉民進黨，更導向要支持「一個中國的九二共識」，否則兩岸會兵凶戰危，也會要求國民黨必須加深合作，加劇對台統戰滲透及分化。

    他提及，習近平更有底氣和信心，2026年選舉是對賴清德總統的期中考，中共會加大力度介選，全面拉抬反民進黨勢力，目標讓賴清德在2028年連任失利，只能夠當一任。

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