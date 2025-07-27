大罷免之後 公民教師行動聯盟發起人周威同：民主從內部慢慢腐蝕

公民教師行動聯盟發起人、台東女中老師周威同約10年前率先以絕食抗議方式，反抗當時馬英九政府企圖黑箱偷改大中國史觀的高中課綱，他今（27）日發出驚語提醒，台灣正面對威脅且隨時有被併吞併的危險，防衛民主不只是抵禦「境外敵對勢力」，民主制度也會從內部被慢慢腐蝕。 （資料照）

2025/07/27 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕大罷免雖結束，但民間力量崛起，公民教師行動聯盟發起人、台東女中老師周威同今（27）日表示，今天的台灣正面對威脅且隨時有被併吞併的危險，防衛民主不只是抵禦「境外敵對勢力」，民主制度有時也會從內部被慢慢腐蝕，例如認知作戰、網軍帶風向、買票賄選、立法院被蓄意癱瘓、憲法法庭無法成為憲法守護者等等，都可能讓選舉淪為一場金錢、謊言與抹黑的遊戲，扭曲真正的民意。

周威同強調，民主不是一台會自動運轉的機器，需要定期保養、進廠維護；唯有人民主動去防衛、去守護民主，才能確保這套制度不被操弄、不致瓦解，「今天我們（人民）不站出來，明天我們（人民）就站不出來。」

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10年前馬英九政府企圖黑箱偷改大中國史觀的高中課綱，周威同與台北市大直高中公民老師黃益中等公民老師挺身而出，以絕食的方式強力抗爭洗腦教育，一群歷史老師和全國高中生也接續站出來反抗黑箱課綱。

周威同表示，「防衛民主」不光是政府的事，更是每個台灣人的責任，對政治人物的任何主張，人民都要加以質疑，並具備反思批判能力，鼓勵身邊的朋友家人多主動關心並瞭解公共議題，積極去投票；美國前總統歐巴馬在許多場合都強調：「民主並非唾手可得。它是我們每一代人都必須為之奮鬥、捍衛和重新贏得的事物。」

周威同也舉南韓總統尹錫悅在去年12月宣布「50年來」首次全國戒嚴，戒嚴令發布的6小時內，國會就通過廢止戒嚴的決議，接著在野黨對尹錫悅提出彈劾案，今年4月南韓憲法法院一致通過彈劾案，解除他的總統職務為例，深談「防衛性民主」，民主不只是「選舉」，還包括言論自由、新聞自由、司法獨立，以及公民能自由結社、參與公共事務的權利，人民應該勇敢行使「公民不服從」權利，如果這些核心要素被慢慢削弱，不知不覺就會失去得來不易的民主。

周威同表示，中華人民共和國是一個連選舉和新聞自由都沒有的國家，台灣有選舉、人民可以批評政府、上街抗議，但這些是奠基於過往的努力，是解嚴之前風起雲湧的社會運動，多少前輩冒著被關、被殺的風險，前仆後繼地參與抗爭；是野百合學運的影響，終止了萬年國會，讓台灣的代議政治全面本土化與民主化；也是2014年太陽花運動，許多年輕人與中產階級站出來反抗，阻止台灣過度傾向中國，而失去自主性以及話語權。

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