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    大罷免後僵局有解？藍委洪孟楷喊話內閣改組 承諾在野一起打拚

    國民黨立委洪孟楷。（資料照，記者陳逸寬攝）

    國民黨立委洪孟楷。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/07/27 10:16

    〔記者林欣漢／台北報導〕首波大罷免後，朝小野大的國會版圖不變，外界關注未來的行政立法兩院應如何互動才能化解僵局？對此，國民黨立委洪孟楷表示，執政黨應該正視人民表達的新民意，呼籲行政院長卓榮泰立即請辭、內閣全面改組，承諾在野黨願意捲起袖子一起打拚，他接下來也會專注立委職責，一樣一天當三天用，例如本週即安排關渡大橋因整修導致的交通問題會勘。

    洪孟楷表示，從政以來從未自滿，初心始終如一，希望大家因為有他，生活能更好。未來將持續與里長、議員、市府團隊攜手合作，中央地方一條心，做實事、做對的事，回報大家的信任。但他也必須正告執政黨：握有最多權力與預算，卻挑起惡意罷免，請正視人民表達的新民意，政黨政治是責任政治，不該讓台灣陷入空轉、內耗。政府帶頭造謠、對內尋敵，絕非民主之道。

    洪孟楷嚴正要求卓榮泰立即請辭，為錯誤政策負起責任；內閣也應全面改組，換上真正願意傾聽民意、提出福國利民法案的官員。他強調，在野黨願意捲起袖子一起打拚，請執政黨能端出務實作法，透過理性溝通、專業問政，這才是人民期盼的民主。

    洪孟楷說，接下來他會專注立委職責，一樣一天當三天用，本週立即安排關渡大橋因整修導致的交通問題會勘，持續緊盯重大建設進度，絕不鬆懈。

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