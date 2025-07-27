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    一早合體黃國昌謝票 羅智強：0是給賴政府一記最沉痛教訓

    國民黨立委羅智強（左）、民眾黨主席黃國昌（右）一同騎車謝票。（翻攝臉書）

    國民黨立委羅智強（左）、民眾黨主席黃國昌（右）一同騎車謝票。（翻攝臉書）

    2025/07/27 09:40

    〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免726投票最終以失敗告終，國民黨立委羅智強、民眾黨主席黃國昌今日一早一同騎單車謝票，羅智強感嘆，這半年整個台灣政壇只能用「腥風血雨、刀刀索命」八個字形容，但他們沒有倒下，全部守住了。「0」不是數字，是全體台灣人民，用手中選票寫下的正義回擊。是給賴清德政府，一記最沉痛、最直接的教訓。

    羅智強說，他要感謝黃國昌、陳佩琪，以及民眾黨的朋友與所有小草們，感謝友軍堅定的支持，讓國民黨的24席立委，得以守住民主制衡的關鍵防線，一起戰勝惡罷。今日一早他前往大安森林公園謝票後，傳訊給黃國昌表示想親自拜訪、當面致謝，黃國昌「秒讀秒回」，兩人就約好一起騎車去謝票。

    羅智強感嘆，從去年民進黨清算柯文哲開始，這場政治鬥爭就早已血腥展開。台北市黨部主委黃呂錦菇被押、前台北市副市長彭振聲家破人亡、國民黨各縣市黨部接連被查抄等，這半年整個台灣政壇只能用「腥風血雨、刀刀索命」八個字形容，但他們沒有倒下，在這場殘酷的清算行動裡，在野黨爭氣地團結起來，國民黨的24位立委，民眾黨新竹市長高虹安，全部守住了。

    羅智強表示，那「0」不是數字，那是全體台灣人民，用手中選票寫下的正義回擊。是給賴清德政府，一記最沉痛、最直接的教訓。當執政者再惡再霸，只要在野團結、彼此支援，獨裁者就無法清洗異己，也無法打垮台灣的民主。在野大團結，一起守住台灣的民主未來。

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