罷免結果不代表否定「抗中保台」 王智盛：續走傅崐萁路線將引更大反彈

首波大罷免宣告失敗。（資料照）

2025/07/27 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕726大罷免首波投票宣告失敗，傅崐萁等24名國民黨立委全數過關。中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日受訪表示，這次罷免結果不代表台灣民眾否定「抗中保台」，若國民黨接下來路線判斷錯誤，繼續走「傅崐萁路線」的話，恐會引起人民更大反彈。

王智盛表示，從中共角度來看，這次大罷免結果會給北京一個訊號，「抗中保台」路線在台灣相對而言，並沒有那麼大的市場，因為「抗中保台」路線沒有發酵。北京接下來會有更大幅度的統戰、懷柔操作，進而影響2026、2028選舉。

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王智盛分析，中共可能認為「抗中保台」路線不像過去那樣尖銳，會繼續對台統戰操作，幫藍營爭取更多選票，對認同中國的政黨給予更大支持力量，北京會有這樣的「誤判」，中共那一隻看不見的手，將有更多的統戰滲透。

國民黨方面，王智盛指出，如果國民黨天真以為這次大罷免失敗代表民眾不要「抗中保台」，而是對過去路線的支持，仍然在國會維持一樣模式，選民的擺盪恐怕不用到2028大選，2026地方選舉就會給國民黨教訓。

王智盛談及，大罷免失敗原因很多，基本上「抗中保台」有催出同意罷免票，大概在25%上下，代表盤勢都有出來，民眾對這議題並沒有忽視，只是跟罷免是否劃上等號，這中間有些落差。罷免結果也不代表民眾否定「抗中保台」，若國民黨接下來路線判斷錯誤，繼續走「傅崐萁路線」的話，恐怕會引起更大反彈。

王智盛進一步說，普發1萬元現金有影響到罷免，藍營不斷宣傳民進黨反對發1萬元、民進黨不願意給，同意罷免的話就拿不到，而且南部風災議題，許多耳語在傳「南部到今天還在斷水斷電」，這一招對北部藍營支持者是有效的。

他強調，最後階段國民黨的組織動員能量是有出來，民進黨有點輕敵，與公民團體整合的步調有些不一致，反觀藍白合作是有發揮的，而且殺傷力很大。

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