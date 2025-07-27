台中3立委挺過罷免決定不車掃謝票 盼恢復平靜、消除仇恨

黃健豪（左2）廖偉翔（左3）羅廷瑋（右2）三人今天都不謝票，要還給社區安靜。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/07/27 09:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市市區3席罷免投票都失利，按照以往選舉選完都要謝票，但此次罷免未通過的3位國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋3人都未謝票，3人都表示希望讓社區恢復平靜，消除仇恨，讓大家度過平靜的週末，回歸正軌。

一開始中四選區的立委廖偉翔有規劃要車掃謝票，不過，中五選區的立委黃健豪先發聲明，表示，多數民眾已經被打擾長達近一年，近一個月更是衝突連連，我們希望讓大家度過平靜的週末，回歸正軌；此外，車掃會經過罷團總部，不希望刺激罷團，避免在這個時間點激化對立。隨後廖偉翔與中六選區的立委羅廷瑋都表示，不進行車掃。

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廖偉翔表示，社會需要平靜，國家需要穩定。現在最重要的事就是消除仇恨、團結彼此、撫平裂痕，讓國家重回正軌、社會回復正常，所以，原定的車掃謝票行程取消。

羅廷瑋也表示，這段時間選區內民眾飽受打擾，許多社區渴望平靜，而星期日也是家人相聚的重要時光，委員希望讓大家好好休息，把空間還給台中市民，也避免讓罷團誤會。

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