大罷免失敗 矢板明夫列3點檢討「吸取教訓」

矢板明夫提到三點值得反省之處，包括同溫層太厚、對形勢盲目樂觀、民進黨對罷團支持不夠。矢板明夫強調，他講這些不是為了找戰犯，而是希望為下一場鬥爭吸取教訓。（資料照）

2025/07/27 08:46

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票落幕，各地罷團推動24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全部失敗。資深媒體人矢板明夫提到三點值得反省之處，包括同溫層太厚、對形勢盲目樂觀、民進黨對罷團支持不夠。矢板明夫強調，他講這些不是為了找戰犯，而是希望為下一場鬥爭吸取教訓。

矢板明夫26日深夜在臉書發文提到，日本把選舉的結果稱為「天的聲音」，意思就是「你不得不聽」，日本前首相福田赴夫在1978年選舉失敗時，曾經留下名言：「天的聲音，有時候也是奇怪的聲音。」矢板明夫說：「說句老實話，對於今天的結果，我也覺得是『天發出的奇怪的聲音』。」

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矢板明夫質疑，這些立委對國家不忠誠、和台灣最大的敵人眉來眼去；問政不專業，亂砍預算；犯錯不反省，對自己所屬政黨職員的違法行為，不認錯不道歉，「我不願意相信台灣的選民，會認為這些立委是合格的」。而整個罷免過程也有不少值得反省的地方。

矢板明夫列出三點可以檢討之處，首先是「同溫層太厚」，他認為很多罷免活動都沒有觸及到「非同溫層的群眾」，在這期間他也曾多次到各地上台宣講，但是聽眾大部分都是志同道合的「自己人」，坐在台下的人甚至比台上在講的人更清楚為何要罷免。活動一場接一場，參加者多是老面孔，其實無形中浪費很多資源。

矢板明夫表示，第二是「對於形勢盲目樂觀」，以至於在很多地方過於輕敵；第三則是「民進黨對於罷團的支持不透」。矢板明夫強調，雖然總統賴清德在民進黨內部會議強調過「支持罷免」，但民進黨對於罷團的支持自始至終都是「猶抱琵琶半遮面」的狀態，民進黨與罷團兩股力量並沒有完全結合，看罷免結果，很多選區的民進黨基本盤都沒有催出來，反而敵對陣營已將此次選舉視為藍綠對決、全力動員。

矢板明夫坦言：「講這些，並不是為了尋找犯人、推卸責任，而是希望為下一場鬥爭，吸取教訓。」隨後他也進一步說：「這次失敗，意味著今後台灣的路會更加艱難，中共的滲透會更嚴重。但這一段時間，罷團志工們的努力，以及我們每一個人的付出，都是守護台灣的重要里程碑，具有重要的歷史意義。向大家道一聲辛苦了，讓我們昂起頭，繼續奮力向前行。賴清德政府受到了重大的挫折，更需要我們的支持，大家一起加油。」

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