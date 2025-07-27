「得票王」洪孟楷支持度大跌！鄭正鈐爭議纏身卻增逾2萬人相挺

國民黨新北市立委洪孟楷。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/07/27 00:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕24名國民黨立委和新竹市長高虹安挺過罷免危機。雖然這次大罷免結果對於挺罷方來說難以接受，但部分遭罷免者的支持度消長值得注意，例如2024大選得票居全國之冠的新北市立委洪孟楷，這次支持者的票整整少了3萬多張，明年爭取角逐新北市長寶座恐受衝擊。

第一波罷免投票中，包括洪孟楷、黃健豪、廖偉翔、萬美玲等人，都是在2024立委選舉得票進入全國前十名的立委，其中洪孟楷、黃健豪更是高居第一和第二名。當時洪孟楷在新北市第一選區拿下15萬8596票，但這次不同意罷免只拿到12萬1592票，整整少了3萬7004張選票，是這次25件罷免案中落差最大的，這對於被視為2026代表藍營出來選新北市長有力人選之一的他，並不是一個好消息。

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另外一個較令人訝異的是，近期被爆出外洩政府機密給國台辦、接受中資介選、低薪高報助理費、欠債官司纏身等爭議的新竹立委鄭正鈐，本來挺罷方認為他這次「危在旦夕」，但726投票結果中，他的不同意罷免票，竟然比當初當選立委的票數多了2萬7291票，跌破挺罷方眼鏡。另外，因涉詐遭停職的高虹安，也多了2萬6239票支持她不被罷免。

國民黨新竹市立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

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