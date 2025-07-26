首波大罷免失敗 游盈隆斷言823第2波投票結果

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

2025/07/26 23:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免全部宣告失敗，讓藍白支持者嗨翻天。8月23日將舉行第二波7席國民黨立委罷免案投票，台灣民意基金會董事長游盈隆今（26日）晚直接斷定823投票結果，宣稱屆時同樣也會是「大摃龜」！

游盈隆26日晚間在臉書發文，「全球矚目的台灣大罷免結果出爐，24個國民黨籍立委選區罷免案，沒有一席被罷免，24比0，全數安全過關。罷團與綠營期待的『大罷免，大成功』沒出現，反而被『大罷免，大摃龜』取代，一個非常戲劇性、非常與直覺相反的收場。」

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他接著稱：「這樣的結果再度傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣主流民意強烈反對大罷免。這麼清清如水的民意，賴清德政府和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則，不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。」

「大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定。大罷免作為一個政治現象或歷史現象，其實不難理解，它是過去18個月台灣朝野空前政治惡鬥的副產品、衍生物。不老老實實地追本溯源，是無法找出問題的根源，對症下藥的。一言以蔽之，大罷免是一個群眾運動，是賴清德總統上任後，民進黨在國會一連串失敗後，所激起的廣大民進黨支持者自發性的集體行動。」

游盈隆表示，「現在就是台灣社會針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責的時候。不要濫情、不要蓄意逃避責任、不要拿天真無邪的罷團當擋箭牌。好好反省、好好檢討、好好究責，至少一個月；否則，朝野政黨要如何從中獲取經驗教訓，國家與社會要如何以最快速度重新步上正軌，大步向前。大罷免大衝突後，台灣政治應回歸『大和解、大聯合、大改革』的正確歷史道路上，不要再鬥了，才是社會之福，人民之福，國家之福。」

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