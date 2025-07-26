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    接連反罷免造勢、宣傳普發1萬 藍委涂權吉反罷免「有驚無險」過關

    桃二選區藍委涂權吉。（記者黃政嘉攝）

    桃二選區藍委涂權吉。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/26 22:27

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷團拚「六區全罷」，桃二選區藍委涂權吉罷免案，外界原評估也有機會一拚，但桃園市選委會今公布同意罷免7萬310票，低於不同意罷免10萬1419票，涂權吉反罷免可說「有驚無險」過關，涂權吉今早和家人到楊梅區大同國小投票時，也坦言心裡有事，沒辦法睡太久，近期他接連反罷免造勢，宣傳普發1萬元政策，今天投開票，楊梅、大園、觀音、新屋區4區不同意罷免數皆高過同意罷免。

    據桃市選委會公布投票結果，今投票人數17萬2665人，投票率54.57%，同意罷免7萬310票，同意罷免票佔原選舉區投票人總數比率22.22%，距25%參考門檻尚差一些。

    涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書、前立委廖正井辦公室主任，從地方出身，也從基層做起，2018年首度參選市議員就拿到第1高票，2022年底拚勤跑基層，再以選區第一高票連任，去年立委選舉，再以1229票些微差距，打敗呼聲相對較高的時任民進黨籍立委黃世杰，其中，當時落後的大園、觀音與新屋區，這次罷免投開票，皆現翻轉局面，加計楊梅區，選區中的4區得票數皆贏。

    儘管罷免方、綠營質疑涂權吉在本會期質詢率僅56%，在113名立委中，是全國倒數第10，但也有地方人士認為，涂權吉勤跑基層、以及他顯少在鏡頭面前曝光，都相對減少「失分」機會。

    涂權吉在中選會三階成案前已勤開政策說明會，連著好幾天1晚連開2場趕場，嗓子沙啞地宣講，且上月26日說明會，已不斷跟鄉親強調藍營正爭取還稅於民1人1萬元，宣講完也一一跟台下鄉親握手「謝謝」致意，立法院藍、白這個月11日下午聯手通過普發現金1萬元後，藍委反罷免宣傳都大力吹捧，大罷免投票前夕，普發1萬元「盤撋」手段，搏得地方心。

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