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    大罷免國民黨大勝 小笠原欣幸：中共對台滲透恐進一步加劇！

    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    2025/07/26 23:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕主打掃除舔共亂台立委的大罷免，726首波投票全部宣告失敗，重創挺罷方士氣，不少台派擔憂對國際釋放台灣向中國靠攏的錯誤訊息。先前曾精準預測我國大選結果的日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸，週六坦言未來中共對台灣的滲透，很有可能進一步加劇！

    針對大罷免726投票結果，小笠原欣幸接受日媒《產經新聞》專訪時表示，這次對國民黨來說無疑是一場「徹底的勝利」。小笠原指出，起初藍營的處境艱困，最初他們所採取的策略是「以罷制罷」，但沒能順利蒐集到罷綠連署，還發生大量死亡、冒名狀況，情況一度不妙，但藍委們後續積極回防選區，大力動員支持者、舉辦各種反罷說明會，逐漸恢復了勢頭。

    6月下旬，賴清德總統展開「國家十講」，但他所發表的言論被在野拿來抨擊，尤其是「雜質說」。而一直以來飽受批評的國民黨總算撿到一把槍，揪著這點展開了反擊，主張「絕不能讓賴政府為所欲為」，若他們的立委被罷免掉，那麼民進黨將獨大，變得更加專注；藍白還宣稱賴清德口中的「雜質」是指人民，成功讓他們的支持者們被激怒。

    小笠原表示，從今日的投票結果來看，8月23日針對另外7席藍委的罷免投票，成功的機率微乎其微。他還說，挺罷方發起罷免提出兩大主張，其一為藍白立委正在破壞台灣民主，他們必須站出來糾爭；其二是他們感受到空前危機，如果不罷免掉親中立委，那麼台灣就會完蛋，不過這次挺罷方大敗，意味著他們的主張沒有被廣泛接受，這將對台灣政局產生重大影響，包括明年的地方縣市選舉，甚至是2028年的總統大選，毫無疑問的，賴清德政府正面臨一個極為艱難的局面。

    小笠原最後直言，民進黨一直以來高喊的「抗中保台」，在這次大罷免投票失去效用，甚至可以說是被徹底否決，從中國的角度來看，這是一個有利的局面，中共對台灣的滲透有可能進一步深化。

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