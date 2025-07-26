大罷免大失敗！徐重仁：藍綠需彼此傾聽 為台灣未來努力

前全聯實業總裁徐重仁。（資料照）

2025/07/26 23:11

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免全部宣告失敗，重創挺罷方士氣。在726投票日前夕表態力挺大罷免的前統一超商總經理、前全聯實業總裁徐重仁，今晚在社群發文坦言，自己內心確實有些沉重，不是對投票結果，而是在政治議題上的對立與撕裂，「我相信，愛台灣不應該有顏色之分。不管你支持哪個政黨，只要你是真心為台灣好，都是這片土地的一份力量。」

徐重仁憂心政治對立與撕裂

徐重仁今晚在臉書發文，「這段時間，圍繞著立委罷免的投票，引起了社會上許多討論與關注。投票結果出來後，不同立場的人也有不同的看法，有支持的聲音，也有失望與批評的聲浪。身為一位長年關心台灣社會發展的普通公民，我心裡其實有些沉重。不是因為選舉的輸贏，而是因為看到社會在政治議題上出現更多的對立與撕裂。尤其是政黨之間的爭執，有時候讓人感到無奈，甚至憂心。」

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「在7月20日，我寫了一篇文章，主要是希望大家能夠珍惜我們的民主制度。台灣走到今天，擁有選舉、罷免、言論自由的制度，是幾十年來大家共同努力的成果，不應該因為政治上的紛爭而受到傷害。我不是政治人物，也沒有參與任何政黨。我發言的出發點，只是單純地希望台灣更好。人民能夠安居樂業，社會更加穩定，每個人都能對未來抱有希望。這是我內心最真誠的願望。」

「執政黨不該只提口號 在野黨別為反而反」

他接著說：「我也在文章中指出，執政黨應該更加努力，不只是提出口號，更要拿出讓人民有感的政策和行動。在野黨也有它的重要角色，如果能站在全民的角度，提出實質的建議和監督，對社會絕對是正面的力量。但如果只是為了反對而反對，那反而會讓民眾更失望。」

「可能因為投票在即，有人誤解我是在幫某個政黨說話，甚至說我像是『執政黨的代言人』。看到這樣的評論，我有些遺憾。因為我沒有任何政治立場，只是以一位台灣人的身份，想表達自己的看法。在7月21日，我又寫了一篇文章，希望能更清楚地說明我的立場。我不是為任何政黨說話，我只是愛這塊土地、愛我們的人民。這些年來，我看著台灣社會一步步前進，也面對很多挑戰。我相信，只要大家願意放下對立，台灣還有很大的潛力。」

「真心為台灣好 不分顏色都是力量」

徐重仁盼望，「這次罷免行動，無論結果如何，應該都能成為社會共同省思的機會。我們要問自己：未來，我們要怎樣的政治風氣？怎樣的社會環境？怎樣的生活品質？這些問題，不該只是政治人物的責任，而是我們每一個人都可以參與、可以努力的方向。我相信，愛台灣不應該有顏色之分。不管你支持哪個政黨，只要你是真心為台灣好，都是這片土地的一份力量。」

「選舉與罷免結束後，真正重要的是大家能否從過去的對立中走出來。我們的資源有限，不應該再消耗在彼此攻擊、互相批評上，而是應該把心力放在更實際的事情上——如何改善經濟、如何照顧弱勢、如何提升教育與醫療、如何讓下一代有更好的未來。我們的社會其實還有很多需要關心的地方。年輕人對未來的不安、長輩們的生活壓力、勞工的權益、環境的保護，這些問題才是真正攸關大家生活的重點。」

最後徐重仁表示，「作為一位經歷過台灣社會不同階段的普通人，我只希望我們不要再讓政治分裂彼此，不要讓立場影響對人的基本尊重。多一些包容，多一些理解，讓我們一起努力，讓台灣變得更好。民主制度需要大家一起維護。不是靠口號，而是靠行動；不是靠對立，而是靠合作。希望這次事件能讓我們更成熟、更理性，也更願意聽見彼此的聲音。這是我內心最真誠的想法。希望大家放下成見，重新出發，一起為台灣的未來努力。」

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