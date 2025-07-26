罷免魯明哲「不是失敗」 領銜人羅怡雯：民主素養往前踏出堅實一步

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯（中）在民進黨桃園市議員黃崇真（左起）、彭俊豪、魏筠及愛麵子老闆余能生（右２）陪同感謝志工團隊的辛苦。（記者李容萍攝）

2025/07/26 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕罷免桃園市3席國民黨立委開票結果出爐，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊志工晚間聚集在愛麵子民主基地封街舉辦「烤肉趴」，雖然結果成績不如預期，志工們難掩失望之情，但也彼此打氣「守護民主、美好的這一仗已打過！」

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人「大媽」羅怡雯在民進黨桃園市議員魏筠、黃崇真、彭俊豪陪同下，首先感謝無償提供罷團場地的愛麵子客家美食老闆余能生及志工夥伴們這好幾個月的辛苦。

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羅怡雯說，罷免開票結果，罷團沒能拿下罷免門檻，但她想說——這場「大罷免」本身就是一場成功。因為團隊做了一件在台灣民主歷史上前所未有的事，讓這片土地上更多人思考什麼是「責任政治」、什麼是「人民的監督權」。這不是失敗，而是民主素養往前踏出的堅實一步。

羅怡雯說，這一路上，最讓她動容的是來自四面八方志工們挺身而出。白天上班、晚上下班還願意出來貼海報、發傳單、說明理念；許多年輕人第一次主動參與公共事務，還有長輩拿著拐杖也要出門投票。從中看到了一個社區的覺醒，也看見了台灣人心中對公平正義的執著。這一切並不是為了仇恨出發，而是為了讓政治人物知道：人民不會再默默忍受。

羅怡雯說，在桃三選區，這一次，罷團用行動寫下歷史。用理性、公民力量，去挑戰不符合民意的政治結構。雖然今天的票數沒有過門檻，但已經證明「人民是有力量的、民主是不斷進化的」。她要謝謝每一位站出來的志工夥伴，相信未來這條守護民主的路一定會走得更遠，而且更加成熟堅強。

余能生也說，反共就是愛，愛是永不止息，所有罷團志工不要失望，大家的表現就像電影《賽德克·巴萊》的年輕戰士一樣，都是為這塊土地付出時間、精力，臉上已經烙印了圖騰，會為台灣這塊土地繼續拚，繼續走街頭感動更多人，直到生命結束、直到公益降臨台灣。

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊封街辦「烤肉趴」。（記者李容萍攝）

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