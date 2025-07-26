我會勇敢面對！ 率先表態挺罷傅 名廚曾璽文：對花蓮未來感到悲觀

傅崐萁26日傍晚現身向支持者致意道謝。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免全部宣告失敗，看到被視為掀起此次浪潮「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，當初最先站出來表態支持罷傅的花蓮在地商家、知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文今（26日）晚坦言，他對花蓮的未來是真的感到悲觀。

曾璽文今晚在臉書發文，「民主國家，我們尊重大家的選擇，謝謝48969位花蓮公民，謝謝我的家人、員工們，謝謝辛苦的志工夥伴們，我愛你們，敬我們的勇敢自信與熱情堅定。我們大多都是沒接觸過政治的一群老百姓，在這一次的過程中，相信我們都突破了極限，也學習到很多，這絕對能夠是下次改變的能量。」

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他接著說：「說不失望不難過是假的，但我們也創造許多感動的故事，這次為了家鄉、國家，我們無畏、無懼、無私、無我，我們已經是更勇敢的人了。」

曾璽文坦言，「對於未來的花蓮，我是真的悲觀，但我沒辦法離開，因為這是我們家族五代生活的地方。對於做生意的朋友，如果要留下來，那請縮減規模，花蓮目前已經面臨結構性的衰退，如果沒有一個全面性的盤整跟改革，就會面臨一個惡性循環。」

「缺客人、缺工、原物料上漲、房價上漲、老闆自己累得半死、品質下降導致缺客人的無限循環。真的，大概未來幾年不會有暑假、連假。能離開的話，真的離開是個好選擇，畢竟能賺錢的年紀還有幾個十年？」

他繼續說道：「然後傅崐萁會回來選縣長，變本加厲的繼續做他的鳥事，161億真的是個很誘人的數字，他不可能放給魏家或游淑貞，不然過去20年他是怎麼來的？然後花蓮會繼續蕭條，危樓想修？重建就無望了真的不用想了。」

「公務員只能繼續巴著傅崐萁的大腿過活，也許喝得了一些湯。小地方的老人米、油照拿。弱勢家庭的孩童繼續吃著營養午餐，感謝傅崐萁德政。就一起承擔。我沒事，雖然不知道傅崐萁之後會怎麼對我，但我一樣會勇敢面對。」

最後曾璽文表示，「真的謝謝大家這陣子的照顧，之後這粉專就會很少講政治了，如果只是想聽政治的粉絲可以退追了喔。回歸餐廳、海洋的生活。」

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