同意票過門檻卻「敲羅」失敗 領銜人呱呱：請不要對民主失望

敲羅領銜人呱呱（中）催淚喊話「請不要對民主失望」。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/26 22:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋罷免案，雖催出逾5成8的投票率，是台中市3區罷免案最高，且同意罷免票數是3區唯一通過25%罷免門檻，但因不同意罷免票數高出同意票1萬餘票，仍功敗垂成；中六罷團「敲羅行動」領銜人呱呱晚間發聲催淚喊話，「請⼤家不要對我們的國家灰⼼、對我們的民主失望」，大家站出來已為這個民主⾃由的台灣種下最美好的養分。

中六罷免成績雖過罷免門檻，催出7萬4012同意罷免票，但不同意票高於同意罷免，讓「敲羅行動」功敗垂成，讓不少人失落惋惜。

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敲羅⾏動的領銜⼈呱呱說，敲羅⾏動從去年2024年6⽉開始．挺過⼀階、⼆階到最後的投票⽇，大家⼀起⾛過漫長⽽不容易的路，這段路上，有太多感動，也有太多不捨，但最重要的是大家始終沒有放棄。

他說，對著無數經過的⾞潮與⼈群，努⼒傳遞我們的聲⾳，有⼈給⿎勵，也有⼈懷疑，但大家沒有退縮，因為這不是為了我們⾃⼰，⽽是為了台中、為了大家的家⼈、為了下⼀代，還能活在⼀個⾃由、民主、誠實的社會。

呱呱說，這場運動讓大家學會了，每個公民，也能在街頭發出改變的聲⾳，更深深相信，只要願意站出來，未來⼀定有希望，他要代表所有⽀持敲羅⾏動的市民，真誠感謝參與這場⾏動的志⼯，無私付出的身影，是這座城市最美的風景。

他強調，這是全台第⼀次由公民⾃發的全國罷免⾏動，縱然最終結果不如人意，但他要請⼤家「不要對我們的國家灰⼼、對我們的民主失望」，大家留給世⼈的，不只是罷免的結果，⽽是這段路上，台灣曾經有⼀群⼈，為了信念勇敢站出來，「我們所做的⼀切，都是為這個民主⾃由的台灣種下最美好的養分」。

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