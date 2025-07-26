台灣北社：大罷免不是結束 是堅持的開始

台灣北社社長羅浚晅。（資料照）

2025/07/26 21:59

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免今日以失敗告終。台灣北社社長羅浚晅晚間在臉書發文指出，這不是結束，而是堅持的開始，台灣公民已經大覺醒，巍巍朝向同一個目標前行；未來的路仍長，但只要我們不放棄，下一次，台灣會更好，我們一定會成功。

羅浚晅指出，選舉有輸有贏，但真理從不改變。對國家的忠誠、對人民的忠誠，是政治人物最基本的倫理底線，是不容踰越的操守紀律。這幾天，有人說：「一萬元真好用。」國民黨主席更語氣輕描淡寫地說：「就到此為止吧。」但我們無法認同，更無法接受。

請繼續往下閱讀...

他批評，一群原本被留校察看的不適任者，僥倖逃過被開除的命運，非但毫無反省，反而開始大肆吹噓自己如何正義，揚言未來還要繼續大鳴大放、顛倒是非。

「罷免，不只是一次投票行動，更是人民對憲政秩序的自我修復，是對背叛者的回應、對民主體制的守護。」羅強調，我們與千萬台灣公民、罷團志工站在一起，將持續嚴格監督那些踐踏民意、扭曲制度的立委。他們或許暫時逃過了這一關，但背叛與犯行，不會因一次勝選就得到赦免；為了國家的健康，我們也不會停止應該繼續戮力的事。

「這場手術未能將病灶清除乾淨」

羅浚晅續指，這場手術，未能一次將病灶清除乾淨，正如惡性腫瘤往往深埋於神經叢中、緊貼在大血管之側。但只要進行過手術探查，我們就更清楚它們藏身的位置、啃噬的資源、擴張的方向，以及對整個民主體系帶來的惡質破壞。

「這不會是最後一場手術，我們會再排程、再動員，每一次都會更精準、更堅定。我們義無反顧，全力以赴。」羅浚晅說，每一次公民運動，都是一次及早發現、即時治療的機會。如果我們一再選擇沉默與縱容，終有一日，只能眼睜睜看著制度壞死、民主崩潰、主權淪陷，徒留遺憾，「真的拖太久了，已經回天乏術。」

羅浚晅重申，這一次的大罷免，要再一次感謝所有罷團志工與公民朋友的努力，歷史不會被遺忘。也許未竟全功，卻喚醒了我們共同的信念與責任。台灣公民已經大覺醒，巍巍朝向同一個目標前行。未來的路仍長，但只要我們不放棄，下一次，台灣會更好，我們一定會成功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法