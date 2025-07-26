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    首頁　>　政治

    賴盼國人攜手努力 黃國昌嗆：大罷免撕裂社會 有什麼臉喊團結？

    首波大罷免以失敗告終，總統賴清德表示，期待朝野政黨不分立場，「讓我們攜手努力，團結向前。」民眾黨主席黃國昌怒嗆，此等失格的總統，到底還有什麼臉喊團結？簡直把人民當笨蛋，把治國當兒戲。（記者田裕華攝）

    首波大罷免以失敗告終，總統賴清德表示，期待朝野政黨不分立場，「讓我們攜手努力，團結向前。」民眾黨主席黃國昌怒嗆，此等失格的總統，到底還有什麼臉喊團結？簡直把人民當笨蛋，把治國當兒戲。（記者田裕華攝）

    2025/07/26 22:01

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免以失敗告終，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，對於投票的結果，大家都應該尊重接受，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，他也期待，朝野政黨不分立場、社會各界不分彼此，「讓我們攜手努力，團結向前。」對此，民眾黨主席黃國昌則怒嗆，此等失格的總統，到底還有什麼臉喊團結？簡直把人民當笨蛋，把治國當兒戲。

    黃國昌指出，一個總統，為了自己不想接受監督，為了自己想專制獨裁，傾盡國家機器之力，無所不用其極對在野黨發動抹紅抹黑，更將政治黑手伸入司法，散布仇恨與恐懼，不僅浪費國家資源跟精力，更把社會撕裂到前所未見的境地，導致人民彼此對立、甚至是仇視，讓台灣付出極為慘痛的代價。

    黃進一步批評，讓人無法置信的是，在民意對民進黨政府發出怒吼之後，賴清德連一句基本的道歉都說不出口，擺出一副大罷免與民進黨無關的姿態，企圖撇清民意反撲的責任。這樣的執政黨主席，毫無擔當，更視責任政治於無物。

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