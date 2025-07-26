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    獨家》雲林罷免丁學忠為何慘敗？傳綠營「不想看到蘇治芬回鍋」

    2025/07/26 22:29
    曾做過9年雲林縣長的蘇治芬有「不敗女神」之稱。（資料照）

    曾做過9年雲林縣長的蘇治芬有「不敗女神」之稱。（資料照）

    立委丁學忠挺過大罷免。（記者黃淑莉攝）

    立委丁學忠挺過大罷免。（記者黃淑莉攝）

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣第一選區（海線）國民黨立委丁學忠罷免案，今天投票結果民進黨支持的罷免案慘輸近兩萬票，這次罷免案藍綠雙方積極「操兵」結果，國民黨順利保住濁水溪以南唯一的區域立委席次，而民進黨慘敗的原因，黨內人士認為，最關鍵原因在於海線地區未能培養年輕接班人。

    丁學忠罷免案在罷團「雲林拔釘」及立委劉建國、前立委蘇治芬的領軍下，原本有相當高的聲量和聲勢，不料選舉結果和原先的評估有相當大的落差，不同意罷免票超過同意罷免票多達近兩萬票。

    罷免案選舉過程，國民黨方面則由雲林縣長張麗善領軍，雙方決勝的關鍵原本在於綠營支持度較高的旅外年輕族群，今天選舉過程中雲林虎尾高鐵站人滿為患，確實有不少年輕人返鄉投票，但投票結果卻未如原先預估，返鄉投票的年輕族群支持罷免者並未多過反罷免者。

    「不敗女神」蘇治芬後 未培養年輕接班人

    去年總統及立委選舉，民進黨在雲林縣的總統得票率直接輾壓國民黨超過15個百分點，雲林海線基本盤仍是綠大於藍，但有「雲林政壇不敗女神」之稱、曾做過9年雲林縣長而尋求立委3連任的蘇治芬，卻在海線立委選戰中意外敗給當時虎尾鎮長丁學忠。民進黨在海線地區長期由蘇治芬一人獨大，未能培養年輕接班族群，也導致綠營內部的分裂，被認為是這次罷免案未能成功的最主要原因。

    這次丁學忠罷免案，雲林縣長張麗善在選前最後3天請假為丁學忠拜票，喊出「保住藍營濁水溪以南唯一一席」，獲得許多支持者的認同。反倒是民進黨內部傳出分裂的聲音，「不想再看到蘇治芬回鍋」的傳聞甚囂塵上，民進黨未能團結一致，是這次罷免案慘敗的重要原因。

    立委丁學忠（中）通過罷免考驗，不同意罷免票遠勝同意票。（記者黃淑莉攝）

    立委丁學忠（中）通過罷免考驗，不同意罷免票遠勝同意票。（記者黃淑莉攝）

    雲林罷團計票情形。（記者李文德攝）

    雲林罷團計票情形。（記者李文德攝）

    【大罷免即時開票專頁】

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