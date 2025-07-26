首波罷免案全遭否決 藍委林倩綺：期盼政策討論回歸專業 而非空泛抹紅

國民黨立委林倩綺。（翻攝臉書）

2025/07/26 21:47

〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免首波結果出爐，國民黨全數守住24席立委席次，國民黨立委林倩綺表示，這次民意已經再次清楚表達，人民支持一個強力監督、理性制衡的國會，期盼政策討論回歸專業、而非空泛抹紅的情緒動員。行政院長卓榮泰也應該誠摯傾聽這份民意訊號，放下對立成見，真正與在野黨誠心溝通協商。如果施政仍舊無法擺脫鬥爭思維，那麼是否適合繼續留任院長或內閣改組，恐怕也將成為社會進一步思考的方向。

林倩綺表示，面對當家鬧事、任意發動報復性罷免的民進黨，我們必須嚴正譴責，中華民國正處於國際局勢急遽變化的時刻，與美國的關稅談判都還沒塵埃落定，產業界無所適從之際，賴總統卻放任民進黨全面動員、操弄對立，這種撕裂社會的行徑，無助於團結，更是對社會互信的重大傷害，讓政治越來越空轉，一直在選舉。

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林倩綺說，今天公民們用選票告訴政府：「劍走偏鋒不是正道」、「扣帽子的無端指摘不是理性公共討論」，深深敬佩每一位願意站出來捍衛理性民主價值的朋友，是你們讓這場風暴中出現了一線光亮。

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