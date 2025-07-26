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    北市藍委罷免未成！綠議員喊話勿再荒腔走板 藍議員稱民眾理解罷免非鬥爭手段

    民進黨籍市議員許淑華表示，今天的結果尊重人民的選擇，民主有時無法一步到位，達到我們要的結果，這就是台灣民主可貴之處。（資料照）

    民進黨籍市議員許淑華表示，今天的結果尊重人民的選擇，民主有時無法一步到位，達到我們要的結果，這就是台灣民主可貴之處。（資料照）

    2025/07/26 21:36

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強及賴士葆等人，全數從罷免案中脫身，反罷成功、罷免失敗。民進黨籍市議員許淑華表示，謝謝每一位公民的努力和勇氣，先好好休息，未來繼續共同守護台灣，同時喊話徐巧芯，如果繼續在國會荒腔走板，下一次選舉就不會只是這個數字；國民黨籍市議員詹為元說，投票結果顯示，民眾還是能夠理解，罷免絕非政治鬥爭的手段。

    許淑華表示，今天的結果尊重人民的選擇，民主有時無法一步到位，達到我們要的結果，這就是台灣民主可貴之處，罷免雖然沒有成功，還是要請徐巧芯重視這6萬2633位人民（中選會公告數據，超過5萬7785人的門檻）的聲音。

    許淑華指出，如果徐巧芯繼續在國會荒腔走板，相信下一次選舉就不會是這個數字。民主不是只是少數服從多數，而是要多數尊重少數，謝謝所有公民朋友的支持與努力，只要不放棄，這股力量仍然會在，繼續監督、關注立法院動態。

    詹為元則說，很多民眾反映全面性罷免違反常態且不理性，導致明顯對立和衝突，不喜歡這樣的社會氛圍，透過投下反對票表達不滿，最後產生罷免失敗的結果。這也代表著，台灣民眾跟主流民意還是可以理解，罷免雖是最後的救濟制度，但絕非變相成為政治鬥爭的手段。

    大罷免即時開票專頁

    國民黨籍市議員詹為元說，投票結果顯示，民眾還是能夠理解，罷免絕非政治鬥爭的手段。（圖取自詹為元臉書）

    國民黨籍市議員詹為元說，投票結果顯示，民眾還是能夠理解，罷免絕非政治鬥爭的手段。（圖取自詹為元臉書）

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