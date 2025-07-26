大罷免失利 「罷韓四君子」尹立、張博洋感謝志工

「罷韓四君子」前高雄市文化局長尹立感謝「大罷免」志工的付出。（擷取自尹立臉書）

2025/07/26 21:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免投票結果出爐，24席藍委全數過關，對此結果，「罷韓四君子」前高雄市文化局長尹立今（26日）強調，尊重人民的決定，也深深感謝每一位志工的付出；張博洋則勉勵志工「打起精神，下一局開始！」

尹立指出，民主的可貴，在於人民有選擇的權利，無論結果如何，都選擇尊重人民的決定，因為這是我們相信台灣、相信自由、相信制度的方式。

請繼續往下閱讀...

尹立強調，在這條守護民主的路上，有一群最值得疼惜與感謝的人，那就是志工。他們不畏風雨，走上街頭、站在路口；他們放下假期、犧牲休息，只為多傳遞一份訊息；他們把對家園的愛，化作一次次的行動。「每一次舉牌、每一段宣講、每一個笑容，背後都是對台灣深深的守護」、「你們不是幕後，而是最真實的民主力量」。

尹立認為因為有這群志工，這場公民行動才能走得更遠、站得更穩。他感謝志工們不問代價地挺身而出，「疼惜志工，是我們共同的責任；堅持民主，是我們共同的信仰」，無論結果如何，這段同行的記憶，已經寫進台灣民主的歷史裡。

另位「罷韓四君子」高雄市議員張博洋則說「尊重民主給予的結果」；他指出，曾經有人說，選舉最大的秘密是票多的贏，票少的輸，不過漏了另外一個秘密，贏的人總會迎來下一次被檢驗的時刻，選輸的人也會有下一次再努力的機會，這就是我們捍衛的價值。

張博洋表示，給每一位為了家園挺身付出的人，團隊不要散掉，監督不要漏掉，台灣就不至於輸掉。「大家，打起精神，下一局開始！」

大罷免即時開票專頁

「罷韓四君子」高雄市議員張博洋勉勵罷團志工們「打起精神，下一局開始！」（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法