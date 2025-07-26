為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免掛蛋！海外中國人也慨歎：沒吃過共產黨苦的人隨他們吧......

    不少民眾對於726大罷免結果感到失望難過。（記者塗建榮攝）

    不少民眾對於726大罷免結果感到失望難過。（記者塗建榮攝）

    2025/07/26 22:37

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免全部宣告失敗，重創挺罷方士氣，不少支持台灣民主、曾遭受過中共「鐵拳」的海外中國人、港人也都對這場投票結果感到失望，紛紛發聲慨歎。

    首批24件國民黨立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案全部否決，旅義華僑作家李穎今天在X平台「李老師不是你老師」發文分享726大罷免開票結果，引發熱烈討論。

    海外中國人和港人紛紛留言，「沒吃過共產黨苦的人，隨他吧，沒被打過不會醒」、「放棄助人情結，尊重他人選擇」、「看來香港的教訓還不夠」、「歡迎台灣人民一起吃屎......」、「看來滲透做的很成功」、「太遺憾了，台灣危矣」、「台灣人願意，別人真的只能祝福」、「民意如此，其他國家還有什麼理由去相信台灣能成為第一島鏈的重要節點？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播