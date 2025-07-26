大罷免掛蛋！海外中國人也慨歎：沒吃過共產黨苦的人隨他們吧......

不少民眾對於726大罷免結果感到失望難過。（記者塗建榮攝）

2025/07/26 22:37

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免全部宣告失敗，重創挺罷方士氣，不少支持台灣民主、曾遭受過中共「鐵拳」的海外中國人、港人也都對這場投票結果感到失望，紛紛發聲慨歎。

首批24件國民黨立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案全部否決，旅義華僑作家李穎今天在X平台「李老師不是你老師」發文分享726大罷免開票結果，引發熱烈討論。

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海外中國人和港人紛紛留言，「沒吃過共產黨苦的人，隨他吧，沒被打過不會醒」、「放棄助人情結，尊重他人選擇」、「看來香港的教訓還不夠」、「歡迎台灣人民一起吃屎......」、「看來滲透做的很成功」、「太遺憾了，台灣危矣」、「台灣人願意，別人真的只能祝福」、「民意如此，其他國家還有什麼理由去相信台灣能成為第一島鏈的重要節點？」

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