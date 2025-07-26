創新高！大罷免投票率破5成5 傅崐萁60.10％衝第一

傅崐萁挺過罷免危機笑開懷。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 21:31

〔記者李文馨／台北報導〕首波大罷免投票落幕，24位國民黨立委、1位縣市首長罷免案全遭否決。比對歷年直轄市議員層級以上的罷免案投票率，最高者為2021年立委陳柏惟罷免案達51.72%，本次立委部分平均投票率約為56%、創歷史新高，其中以傅崐萁罷免案投票率60.10%衝第一。

回顧歷年直轄市議員層級以上的罷免投票率，2020年高雄市長韓國瑜投票率42.14%，罷免通過；2021年桃園市議員王浩宇投票率28.14%，罷免通過；2021年高雄市議員黃捷41.54%，罷免否決；2021年立委陳柏惟投票率51.72%，罷免通過，2022年立委林昶佐投票率41.93%，罷免否決。

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本次24件立委罷免案平均投票率約為56%，北市立委王鴻薇案投票率為59.59%、李彥秀為59.14%、羅智強為57.69%、徐巧芯為59.98%、賴士葆為58.63%；新北市立委洪孟楷為53.71%，葉元之為56.68%，張智倫為56.71%，林德福為57.32%，廖先翔為52.75%。

桃園市牛煦庭罷免投票率為54.89%、涂權吉為54.57%、魯明哲為55.79%、萬美玲為55.76%、呂玉玲為56.11%、邱若華為54.24%；台中市廖偉翔為56.66%、黃健豪為55.95%、羅廷瑋為58.14%；基隆市立委林沛祥為53.38%，新竹市鄭正鈐為59%，雲林縣丁學忠為49.87%，花蓮縣傅崐萁為60.10%，台東縣黃建賓為49.62%。此外，停職中的新竹市長罷免案投票率為58.84％。

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