大罷免失敗！法新社：中國可能會感到非常振奮

國民黨24席立委罷免案今（26日）全數未過關。（記者塗建榮攝）

2025/07/26 21:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨24席立委罷免案今（26日）全數未過關，未能撼動藍營在立法院的主導地位。《法新社》報導指出，這次罷免行動的失利不僅是對總統賴清德及民進黨的一大挫敗，也可能讓中國「感到振奮」。

《法新社》今日報導指出，賴清德在2024年總統大選中勝選，但民進黨卻失去國會過半優勢。國民黨與民眾黨自此聯手杯葛賴政府政策，並凍結或刪減部分預算。這場針對國民黨立委的罷免行動原由公民團體發起，獲得民進黨支持，目的在於反制藍白聯手，希望透過罷免重新取得立院主導權。然而，根據中央選舉委員會開票結果，全數罷免案皆未達門檻，宣告失敗。

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報導指出，此次投票也被視為可能再度升高兩岸緊張情勢的變數。報導並引述澳洲國立大學亞太學院講師、大西洋理事會「全球中國中心」宋文笛（Wen-Ti Sung）的分析指出，「高度黨派對立的時代短期內不會結束，甚至可能愈演愈烈。」他補充，中國對罷免結果可能「感到非常振奮」。

針對投票結果，政治學者納克曼（Lev Nachman）接受法新社訪問時表示：「這結果顯示，2024年選民對他們當時的選擇依然感到安心。」他補充，「國民黨會因為今天的結果更有所持。」

報導提到，民進黨若要在立法院暫時取得多數，至少需成功罷免12席國民黨立委，如今24席罷免全軍覆沒，無異於一次重大政治挫敗。

面對結果，民進黨秘書長林右昌則表示，民進黨謙卑接受結果，並強調此次罷免不該簡化為政黨勝負，而是對社會回應的深層反思。

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