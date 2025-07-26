為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首波罷免全未通過 陳素月、楊子賢發文籲續守護「小小多山的國家」

    立委陳素月今晚臉書發文感謝每一位願意站出來的公民與民間團體，「我那小小多山的國家，永遠都是。」（擷取陳素月臉書）

    立委陳素月今晚臉書發文感謝每一位願意站出來的公民與民間團體，「我那小小多山的國家，永遠都是。」（擷取陳素月臉書）

    2025/07/26 21:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕第一波罷免國民黨立委與無黨籍新竹市長高虹安的投開票結果出爐，全數未通過。面對不盡理想的結果，民進黨立委陳素月與彰化縣議員楊子賢今晚接連在臉書發文，感謝參與行使公民權的國人，以及一路付出的民主夥伴，並呼籲社會持續為台灣的民主奮鬥，守護「小小多山的國家」！

    陳素月發文感謝每一位願意站出來的公民與民間團體，直言「儘管結果灰心，但我們還是得勇敢守護這個國家」，她同時引用「我那小小多山的國家，永遠都是」，盼喚起更多人對台灣的情感連結與責任。

    楊子賢在貼文中感謝120萬份情意相挺，這些都是「我們小小多山的國家」在寒冬過後帶來的希望與生命力。他並說2018年民進黨地方選舉與幾起公投大敗，他看到民進黨推動改革的決心有種強攻繼續往前拚的幹勁，決定加入民進黨，現在，他深有同感，「賽局裡的主要行為者『總統』若無具體積極作為，恐難解立法院的囚徒困境。」這種要拚盡全力去強攻，不要只是避免現狀再往中國傾斜的「防守」，他很認同。

    楊子賢說，「既然這波罷免投票的結局已定，民進黨更該大破大立的對賭提出主張，扁、蔡兩次綠色執政的連任前夕，都是豁出去的用議題對賭，現在我們還有多少時間能夠蹉跎呢？」

    大罷免即時開票專頁

    彰化縣議員楊子賢今晚在其臉書感謝公民付出，守護「我們小小多山的國家」（擷取楊子賢臉書）

    彰化縣議員楊子賢今晚在其臉書感謝公民付出，守護「我們小小多山的國家」（擷取楊子賢臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播