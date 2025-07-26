首波罷免全未通過 陳素月、楊子賢發文籲續守護「小小多山的國家」

立委陳素月今晚臉書發文感謝每一位願意站出來的公民與民間團體，「我那小小多山的國家，永遠都是。」（擷取陳素月臉書）

2025/07/26 21:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕第一波罷免國民黨立委與無黨籍新竹市長高虹安的投開票結果出爐，全數未通過。面對不盡理想的結果，民進黨立委陳素月與彰化縣議員楊子賢今晚接連在臉書發文，感謝參與行使公民權的國人，以及一路付出的民主夥伴，並呼籲社會持續為台灣的民主奮鬥，守護「小小多山的國家」！

陳素月發文感謝每一位願意站出來的公民與民間團體，直言「儘管結果灰心，但我們還是得勇敢守護這個國家」，她同時引用「我那小小多山的國家，永遠都是」，盼喚起更多人對台灣的情感連結與責任。

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楊子賢在貼文中感謝120萬份情意相挺，這些都是「我們小小多山的國家」在寒冬過後帶來的希望與生命力。他並說2018年民進黨地方選舉與幾起公投大敗，他看到民進黨推動改革的決心有種強攻繼續往前拚的幹勁，決定加入民進黨，現在，他深有同感，「賽局裡的主要行為者『總統』若無具體積極作為，恐難解立法院的囚徒困境。」這種要拚盡全力去強攻，不要只是避免現狀再往中國傾斜的「防守」，他很認同。

楊子賢說，「既然這波罷免投票的結局已定，民進黨更該大破大立的對賭提出主張，扁、蔡兩次綠色執政的連任前夕，都是豁出去的用議題對賭，現在我們還有多少時間能夠蹉跎呢？」

大罷免即時開票專頁

彰化縣議員楊子賢今晚在其臉書感謝公民付出，守護「我們小小多山的國家」（擷取楊子賢臉書）

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