台中罷免廖偉翔失敗 罷團：對抗30年地方家族 台灣人不會被打倒

中四廢翔行動失敗，發言人高凡璽表示，尊重台中市民的選擇，但台灣人不會被打倒。（記者陳建志攝）

2025/07/26 21:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中罷免第4選區立委廖偉翔結果揭曉，同意票8萬3812票、不同意票10萬6534票，不但同意票數低於不同意票，且未達25%的門檻。對於罷免案失敗收場，「廢翔行動」發言人高凡璽表示，一開始就知道很困難，對於這個結果不能說意外，但尊重此一民主結果，也尊重台中市民的選擇，但台灣人不會被打倒，作為一個公民，會繼續為台灣努力、加油。

中4廢翔行動發言人高凡璽表示，在每一個路口，在每一次的陸戰都接到很多人的鼓勵和支持，我們都覺得是很有機會、希望的，也看到很多支持者給我們打氣，原本就知道這次的運動很困難，所以失敗的結果不能說意外，因為所面對的是一個盤據地方30年的家族，面對的是一個百年的政黨，而我們是一個從零開始，到現在只1年多的團隊。

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高凡璽表示，對於這樣的結果，罷團尊重這一個民主的結果，也尊重台中市民的選擇，但相信我們所走過的路、所說過的話，所支持的理念和信念，都是民主過程中值得堅持和努力的，未來會繼續奮戰、拚搏，作為一個公民，都值得繼續為台灣更多努力、加油。

高凡璽表示，或許這個結果不是大家預期的，但還是感謝這個過程中所有民眾給罷團的掌聲和鼓勵，台灣人不會被打倒，台中人一定會更好，台中還有希望，謝謝大家。

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中四廢翔行動失敗，志工雖難掩失望，但還是上台合唱「島嶼天光」，未來繼續為台灣努力。（記者陳建志攝）

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