8/23第2波罷免案、核三延役公投 中選會公告相關時程

中選會。（記者李文馨攝）

2025/07/26 21:03

〔記者李文馨／台北報導〕第二波罷免案包含國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等7案8月23日登場，當天也將舉行核三重啟公投，中選會公告相關重要時程。

中選會本月審定歷經補件程序的新北市立委羅明才罷免案；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣林思銘、南投縣馬文君、游顥等7件罷免案全數成案，第二波罷免投票定於8月23日，屆時將與立法院提出的核三重啟公投同日投票。

請繼續往下閱讀...

根據中選會公告，第二波罷免案重要時程包括，8月13日至8月22日辦理公辦電視罷免說明會、8月19日前公告罷免投票人人數、8月23日投開票、8月29日前審定並公告罷免投票結果。

在公投案部分，全國性公民投票案第21案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲的國民皆具有投票權。

中選會8月7日起將在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，時間為8月7日週四下午3時、8月9日週六晚間7時、8月11日週一下午3時、8月13日週三上午10時、8月15日週五晚間7時，由立法院代表正方，行政院代表反方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法